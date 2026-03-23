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Play Off: Civitanova sfida i polacchi dell'Aluron

Play Off: Civitanova sfida i polacchi dell'Aluron

Mercoledì 25 marzo alle 20.30 la squadra di Medei affronta l'andata dei quarti di finale contro la formazione che ha vinto la Pool D della fase a gironi
2 min
TagsCucine LubeAluronChampions League

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Mercoledì 25 marzo, alle 20.30 all’Eurosuole Forum la Cucine Lube Civitanova che, dopo avere conquistato il pass per le Semifinali Play Off vuole continuare la sua avventura anche in Champions League. Avversario nella doppia sfida dei Quarti di Finale l’Aluron CMC Warta Zawiercie, squadra polacca prima classificata nella Pool D. Lo Zawiercie può inoltre contare su diversi atleti passati dal campionato italiano, uno su tutti Aaron Russell, ammirato a Perugia, Trento e Piacenza; Miguel Tavares Rodrigues, all’opera a Piacenza; Jurij Gladyr, con un trascorso a Siena; ma anche Mateusz Beniek, per una stagione tesserato proprio con Civitanova, nel 2019/20. Anche in questo caso, la partita sarà visibile su Sky e DAZN.

 Una rappresentanza della tifoseria dell’Aluron (circa cento sostenitori attesi nelle Marche) sarà presente, mentre il grosso del pubblico è previsto nella gara di ritorno. Sarà fondamentale per i vicecampioni d’Italia capitalizzare la sfida di andata con il sostegno dei Predators contro una grande rivale per poi cercare l’impresa in trasferta a caccia della Final Four di Torino.

CHAMPIONS LEAGUE-ANDATA QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 25 marzo 2026, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Aluron CMC Warta Zawiercie (POL) Arbitri: Ricardo Ferreira (Portogallo)  Vasileios Vasileiadis (Grecia)

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe volley

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