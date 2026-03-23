Play Off: Civitanova sfida i polacchi dell'Aluron

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Mercoledì 25 marzo, alle 20.30 all’Eurosuole Forum la Cucine Lube Civitanova che, dopo avere conquistato il pass per le Semifinali Play Off vuole continuare la sua avventura anche in Champions League. Avversario nella doppia sfida dei Quarti di Finale l’Aluron CMC Warta Zawiercie, squadra polacca prima classificata nella Pool D. Lo Zawiercie può inoltre contare su diversi atleti passati dal campionato italiano, uno su tutti Aaron Russell, ammirato a Perugia, Trento e Piacenza; Miguel Tavares Rodrigues, all’opera a Piacenza; Jurij Gladyr, con un trascorso a Siena; ma anche Mateusz Beniek, per una stagione tesserato proprio con Civitanova, nel 2019/20. Anche in questo caso, la partita sarà visibile su Sky e DAZN.