Champions League: Perugia vince ancora al tie break a Las Palmas

Gli uomini di Lorenzetti si impongono in avvio conquistando i primi due set, ma Juantorena e compagni pareggiano i conti e dopo un quarto parziale incredibilmente condotto punto a punto dall’inizio alla fine, trascinano la contesa al tie break annullando, nell’ultimo atto della contesa, anche due match point ai campioni d’Europa in carica.

È la Sir Sicoma Monini Perugia a conquistare la vittoria, una vittoria molto importante in vista del quarto di ritorno, in programma al PalaBarton Energy mercoledì prossimo, 1° aprile alle 20:30.

L’mvp questa sera se lo prende ancora una volta Kamil Semeniuk, con la sua solidità nei momenti più caldi e il suo rendimento costante nel corso del match. Il miglior realizzatore è Wassim Ben Tara con 27 punti, 3 ace e 3 muri, ma capitan Giannelli questa sera manda tutti in doppia cifra, a cominciare dalla coppia di centrali titolari, Russo e Crosato, che chiudono rispettivamente a 13 e 10 punti e in banda, al fianco di Semeniuk, Oleh Plotnytskyi chiude con 20 punti, un ace e due muri. Massimo Colaci come sempre una garanzia di stabilità in seconda linea.

I Block Devils archiviano una contesa lunghissima, degna di un quarto di finale di Champions, con 6 ace, il 47% di efficacia in attacco e 13 muri.

L’attacco da seconda linea di Semeniuk apre il match, risponde Spencer in primo tempo, seguito da Bruno. Ben Tara pareggia e si va avanti in equilibrio con la pipe di Plotnytskyi che vale il 3-3. Punto a punto nei primi scambi ed è l’opposto tunisino di casa bianconera a centrare il break, con un attacco e un muro su Spencer. Camarero chiama il time out ma al rientro in campo Perugia centra l’allungo con l’attacco di Plotnytskyi (7-11). Primo tempo di Russo e attacco di Semeniuk che trova un ottimo cambiopalla sulla battuta potente di Spencer. Ramos accorcia in primo tempo, risponde Crosato con lo stesso colpo d’attacco. Il set sale di intensità e l’attacco di Semeniuk vale il +3 per i Block Devils, ma la squadra di casa si riporta a contatto. Ramos spreca al servizio e non centra l’aggancio e Russo guida l’allungo bianconero (15-19). Walla va a segno in maniout, Semeniuk tiene avanti i suoi, De Amo innesca Juantorena che tiene vivo il set. Rousseaux riporta i suoi a -1 con un muro su Semeniuk ed il finale di set è punto a punto. Bruno spreca al servizio e la Sir è al set point: Ramos in primo tempo annulla, chiude Plotnytskyi 23-25.

Il secondo set si apre con il muro di Russo, De Amo di seconda intenzione pareggia, ma un altro block vincente di Russo su Osmany Juantorena vale il +3 Perugia (1-4). I Block Devils amministrano, Guaguas cresce in difesa, ma Crosato in primo tempo firma il punto e Ben Tara trova un ace centrando l’incrocio delle linee (4-8). Altro primo tempo di Crosato, poi Walla spara l’attacco out e Perugia vola in doppia cifra. Semeniuk sigilla con un ace (5-11). Ramos va a segno in primo tempo, ma Plotnytskyi e Semeniuk incrementano il vantaggio. Il muro di Ben Tara su Juantorena vale il 9-16 per la Sir Sicoma Monini, che tiene le distanze. Spencer spreca al servizio e i Block Devils volano a +8. Juantorena da seconda linea sorprende Ben Tara, Ramos mura il primo tempo di Crosato e Las Palmas recupera un break, ma Walla di nove metri spreca. Russo blocca a muro l’attacco di Walla e Plotnytskyi porta i suoi a due passi dal finale di set (16-23). Juantorena trova la diagonale profonda, ma Ben Tara centra il set point. Chiude Crosato 19-25.

Las Palmas prova a riaprire il match e parte avanti nel terzo parziale spinta dai colpi d’attacco di Juantorena. Ben Tara pareggia dai nove metri (5-5) e poi tiene l’equilibrio. I Block Devils sprecano qualche attacco permettendo ai padroni di casa di allargare il divario, ma recuperano immediatamente con Oleh Plotnytskyi che centra una grande difesa e poi l’attacco e il muro vincente che riportano i conti in parità (10-10). Walla trova il manioiut, block out anche per Ben Tara che gioca sulle mani del muro di Rousseaux. Due primi tempo consecutivi di Federico Crosato segnano il break Perugia (13-15), Las Palmas torna a contatto e pareggia con Walla, ma Giannelli arma Plotnytskyi che da seconda linea tiene avanti i suoi. Punto a punto nella fase centrale con il muro di Ramos su Semeniuk. Giannelli di prima intenzione chiude lo scambio del vantaggio, ma Juantorena in diagonale tiene il pari e due muri di Rousseaux su Giannelli portano i padroni di casa avanti di tre lunghezze (21-18). Plotnytskyi inverte la rotta e Russo con uno slash riporta i suoi a -2, ma i padroni di casa arrivano al set point con il servizio in rete di Plotnytskyi e si prendono il set 25-21.

Scambi lunghi in avvio della quarta frazione, con la squadra canaria che parte a tutto gas. Semeniuk trova l’ace del 3-3, poi spreca. Si procede punto a punto, con il muro di Rousseaux su Ben Tara che segna il 9-8. Spencer spara il servizio out e il maniout di Dzavoronk vale il sorpasso bianconero incrementato dall’ace dell’opposto tunisino (9-11). Il primo tempo di Ramos riporta i suoi a contatto e il set torna in equilibrio con il servizio in rete di Dzavoronok, Plotnytskyi trova il breakpoint, De Amo innesca Spencer che va a segno e Walla pareggia (15-15). Continua il botta e risposta con un cambioplalla continuo. Plotnytskyi prima piega le mani di Ramos e poi va a segno in diagonale, Walla tiene in equilibrio il set (20-20). Crosato piazza un importantissimo muro su Juantorena nella fase più calda, ma il punto a punto prosegue e lo schiacciatore italo-cubano, prima con un muro su Ben Tara e poi con un attacco, nega ai Block Devils il tentativo di allungo. Il primo tempo di Mendez Spencer vale il set point per i padroni di casa, Perugia ne annulla uno, ma Spencer chiude 23-25.

Nell’ultima, decisiva frazione, è Perugia avanti in avvio. Al primo tempo di Russo risponde Rousseaux in diagonale e si innesca un nuovo punto a punto con errori offensivi e in battuta da entrambe le parti. Il muro di Semeniuk su Walla vale il breakpoint bianconero (4-6). Ben Tara incrementa e Plotnytskyi firma l’ace che manda Perugia al cambio-campo avanti 8-4. Rousseaux accorcia in pipe, ma lo schiacciatore ucraino di casa Sir Sicoma Monini incrementa il vantaggio con lo stesso colpo d’attacco (5-9). I Block Devils arrivano in doppia cifra con l’attacco out di Juantorena. La diagonale di Ben Tara tiene Perugia avanti, Dzavoronok manda il servizio in rete, Crosato porta i suoi a due punti dal match point (10-13), Juantorena accorcia, ma Ramos manda il servizio in rete e la Sir ha 3 match point. Finale al cardiopalma con la squadra canaria che torna a contatto sul finale, ma chiude Ben Tara 13-15.

Le parole del tecnico Angelo Lorenzetti-

« Nei primi due set la partenza è stata buona come era un po' che non ci capitava, poi dal terzo set abbiamo perso smalto, soprattutto in attacco e in battuta e la partita si è complicata, rispetto alla partita della fase a gironi non abbiamo mollato nel quarto set ma loro riuscivano a fare il cambio palla con continuità e noi per poco abbiamo fallito la vittoria in questo parziale. Nel tie break le cose sono andate meglio, abbiamo trovato un giro di battuta discreta e dunque ci portiamo a casa questo risultato che ovviamente non è garanzia di niente ma che ci regala una mezza chance in più ».

Le parole di Oleh Plotnytskyi-

« Lo sapevamo che la partita sarebbe stata questa. Loro sono molto migliorati rispetto alle due partite nelle quali ci siamo sfidati nella Pool. Noi abbiamo fatto due set bene, poi siamo calati ed abbiamo avuto diverse sbavature nel gioco. Nel tie break abbiamo avuto pazienza, punto dopo punto, non abbiamo sprecato occasioni e questo ci ha portato alla vittoria. Ora aspettiamo la gara di Perugia dove si deciderà tutto »,

Il tabellino-

GUAGUAS LAS PALMAS (ESP) – SIR SICOMA MONINI PERUGIA 2-3 (23-25, 19-25, 25-21, 25-23, 13-15)

GUAGUAS LAS PALMAS (ESP): Bruno 3, Mendes Spencer 15, Juantorena Portuondo 14, Bezerra Souza 20, De Amo Fernandez-Echevarria 2, Larrañaga Ledo (L), Colito, Rousseaux 12, Ramos 14. N.E. Perez Figueroa, Almansa, Diedhiou, Montesdeoca Santana, Dimitrov. All. Camarero.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Argilagos, Dzavoronok 1, Cvanciger, Giannelli 1, Ben Tara 28, Colaci (L), Semeniuk 13, Plotnytskyi 20, Russo 14, Crosato 10. N.E. Sole’, Ishikawa, Gaggini. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Krticka, Goncalves.

Durata set: 33′, 29′, 30′, 31′, 22′; tot: 145′.

MVP: Kamil Semeniuk (Sir Sicoma Monini Perugia)