Cev Cup: Piacenza doma Lubiana al tie break

PIACENZA– Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dopo oltre due ore di gioco al PalabancaSport supera per 3-2 (30-28, 25-20, 27-29, 20-25, 15-4) l’ACH Volley Ljubljana nella gara di andata della Semifinale di Cev Volleyball Cup. Nella gara di ritorno, in programma a Ljubljana giovedì 2 aprile i biancorossi staccheranno il pass per la Finale in caso di vittoria con qualunque punteggio mentre in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 saranno gli sloveni a passare il turno e in caso di un 3-2 per la formazione di casa si giocherà il Golden set.

Partita iniziata male per i biancorossi che in avvio del primo parziale hanno subito la partenza degli sloveni che si sono portati avanti anche di cinque lunghezze e alla fine hanno avuto anche quattro set point a disposizione. Piacenza ha avuto la forza di annullare sette point set agli avversari, vedersene annullare uno per poi chiudere con una ce di Bovolenta alla seconda occasione. Un parziale che ha spianato ai biancorossi il successivo parziale mentre nel terzo dopo aver annullato quattro set point i biancorossi hanno alzato bandiera bianca. Quarto set di marca slovena, poi nel tie break non c’è stata storia, dieci battute consecutive nel tie break di Mandiraci condite da tre ace e Piacenza ha vinto.

Grande prova di Mandiraci con i suoi 23 punti seguito da Bovolenta con 21 e 17 sigilli per Gutierrez e un grande Simon.

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Simon al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. La formazione slovena del ACH Volley Ljubljana risponde con Ropret e Stern in diagonale, Pasjenk e Krzic Janz al centro, Marovt e Urnaut alla banda, Kovacic è il libero.

Due errori in attacco e un ace subito, l’avvio di gara di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza non è certo dei migliori, gli sloveni si portano avanti di cinque lunghezze (1-6) con Boninfante a chiamare tempo. I biancorossi si portano ad una lunghezza (9-10) con Mandiraci prima di vedere un nuovo allungo di Ljubljana (9-13 e 13-18), ace sloveno per il più sei (14-20). L’ace di Bovolenta riporta a quattro lunghezze i suoi (18-22), la battuta in rete di Gutierrez consegna agli ospiti quattro set point (20-24), il primo è annullato da Mandiraci, il secondo dal block in di Mandiraci, il terzo dall’errore in attacco degli sloveni, il quarto da Comparoni (24-24). Nuovo set point sloveno (24-25) annullato da Mandiraci, nuova occasione ospite (25-26) annullata da Bovolenta. È sempre Ljubljana ad avere una nuova occasione per chiudere il parziale (26-27) ed è annullata, arriva il primo set point per i biancorossi, annullato. Simon porta il secondo set point (29-28), chiude Bovolenta con un ace.

Il gioco sale di tono, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza difende tanto, una lunga azione è chiusa da Gutierrez (10-8), il block in di Simon vale il più tre (11-8). Bovolenta per il più quattro (14-10), Ljubljana si porta ad una lunghezza (16-15), riparte Piacenza, primo tempo di Simon, block in di Leon, appena entrato in campo, ed ace di Bovolenta (19-15). La formazione slovena si avvicina (21-19), primo time out del set chiamato da Boninfante e alla ripresa del gioco punto di Mandiraci (22-19) e subito dopo block in di Comparoni ed ace di Porro, sono cinque i set point (24-19) biancorossi che chiudono alla seconda occasione.

Parziale equilibrato, sull’undici pari allungo sloveno (11-13) con Boninfante a chiamare tempo, la parità è cosa fatta a quota tredici con l’ace di Mandiraci, ospiti ancora avanti di due (13-15), il muro di Simon vale la parità a quota sedici, Piacenza mette la freccia con l’ace di Bovolenta per il 17-16 con la panchina slovena a chiamare tempo. Si gioca punto a punto, a quota diciannove è ancora parità, allunga Ljubljana (19-21) con coach Boninfante a fermare tutto e parlare ai suoi. Il block in di Bovolenta riporta il set in parità (21-21), Comparoni per il vantaggio (22-21), nuova parità a quota ventitré, set point sloveno (23-24), annullato da Gutierrez. Nuovo vantaggio sloveno (24-25), annullato da Simon. Terza possibilità slovena (25-26), annullata da Gutierrez (26-26). Quarta occasione per gli ospiti (26-27), annullata con la battuta in rete. Alla quinta occasione gli sloveni chiudono con un ace (27-29).

Ljubljana parte bene (2-5), Piacenza fatica a ritrovare colpi e misura, con gli sloveni avanti di cinque punti (6-11) Boninfante chiama il secondo time out a disposizione. La formazione slovena vola (9-18), due ace consecutivi di Mandiraci (12-18) obbligano il tecnico sloveno a chiamare tempo ma il gap da colmare per Piacenza è tanto, qualche punto lo rosicchia (17-22) ma sono sei i set point degli ospiti (18-24) che chiudono alla terza occasione. Si va al tie break.

Il primo punto è degli sloveni poi guida sempre Piacenza che allunga (6-3) con Ljubljana che chiama tempo e alla ripresa del gioco block in biancorosso ed ace di Mandiraci che manda le squadre al cambio campo con Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza avanti di cinque (8-3). Vola Piacenza, è un assolo, ace di Mandiraci (11-3), bomba di Gutierrez (12-3), altro ace di Mandiraci per il 13-3, sono dieci i match ball per i biancorossi (14-4) che chiudono con un block in.

Le parole del tecnico Dante Boninfante

« Sapevamo benissimo che ci sarebbe stato da soffrire, abbiamo affrontato un’ottima squadra che gioca magari in maniera diversa da quelle italiane ma quando c’è da randellare lo fa molto bene. Bravi i ragazzi ad interpretare la partita, mi aspettavo che l’avvio di gara potesse essere anche più difficile dopo la sconfitta di domenica, in questi due giorni abbiamo pensato solo a recuperare energie e di fatto non ci siamo allenati. Il tie break è stato bellissimo, adesso partiamo da questa vittoria, alla gara di ritorno penseremo da lunedì dopo la sfida con Modena che mi aspetto ancora molto lunga ed equilibrata ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – ACH VOLLEY LJUBLJANA 3-2 (30-28, 25-20, 27-29, 20-25, 15-4)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Comparoni 5, Bovolenta 21, Gutierrez 17, Simon 17, Porro 1, Mandiraci 23, Loreti (L), Andringa, Leon 2, Travica, Pace, Bergmann, Iyegbekedo. Ne: Galassi (L). All. Boninfante.

ACH VOLLEY LJUBLJANA: Urnaut 10, Krzic Janz 6, Stern 33, Marovt 15, Pajenk 11, Ropret 1, Kovacic (L), Sket, Sen. Ne: Krzic Jost, Najdic, Prevorcnik, Verdinek (L). All. Kolakovic.

ARBITRI: Magdalena Niewiarowska (Polonia), Nuno Teixeira (Portogallo).

Durata set 33’, 27’, 32’, 25’, 12’ Tot:129’.

Spettatori 1870