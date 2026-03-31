Cev Cup: Piacenza a Lubiana per la semifinale di ritorno

Dopo un allenamento sostenuto in mattinata la squadra è partita per Ljubljana dove domani si allenerà nell’impianto che poi ospiterà la gara di ritorno della Semifinale di Cev Volleyball Cup.

Nella gara di andata giocata la settimana scorsa al PalabancaSport, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è imposta per 3-2 (30-28, 25-20, 27-29, 20-25, 15-4), giovedì i biancorossi staccheranno il pass per la Finale in caso di vittoria con qualunque punteggio mentre in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 saranno gli sloveni a passare il turno e in caso di un 3-2 per la formazione di casa si giocherà il Golden set.

Nella stagione regolare del campionato sloveno l’ACH Volley Ljubljana dopo 21 partite giocate ha chiuso al primo posto in classifica con 62 punti frutto di 21 vittorie. Una sola gara è terminata al tie break.

In Europa Ljubljana ha iniziato la stagione in Cev Champions League inserita nel Gruppo A insieme a Trento e ha chiuso al terzo posto il girone retrocedendo in Cev Volleyball Cup dove nei Quarti di Finale ha superato i turchi del Fenerbahce vincendo la gara di andata per 3-2 (25-17, 21-25, 25-16, 23-25, 16-14) e la gara di ritorno giocata in Turchia per 3-1 (25-19, 19-25, 21-25, 16-25 per gli sloveni).

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha conquistato il pass per la Semifinale di Cev Volleyball Cup superando nei Quarti di Finale la formazione tedesca del Berlin Reycling Volleys per 3-0 sia nella gara di andata che in quella di ritorno.

CEV CUP-SEMIFINALE DI RITORNO-

Giovedì 2 aprile 2026 Ore 20.00

ACH Volley Ljubljana- Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Arbitri: Bjorn Willems (Bel), Josip Hristov (Mac) Andata: Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza- ACH Volley Ljubljana 3-2 (30-28, 25-20, 27-29, 20-25, 15-4)