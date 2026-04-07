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martedì 7 aprile 2026
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Cev Cup: Chieri ad Istanbul per ribaltare l'andata

Cev Cup: Chieri ad Istanbul per ribaltare l'andata

Nella finale di ritorno in programma domani alle 19.00 italiane, le ragazze di Negro partono dal 2-3 dell'andata a favore del Galatasaray. Nella bolgia del Burhan Felek Voleybol Salonu dovranno compiere una grande impresa per alzare per la seconda volta il trofeo
3 min
TagsReale MutuaGalatasaray

ISTANBUL (TURCHIA)- La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 alla resa dei conti. La squadra di Negro, domani mercoledì 8 aprile, alle 19.00 italiane, scenderà il campo al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul per la finale di ritorno. Per Spirito e compagne, sconfitte al tie break nella gara di andata a Torino, c'è solo un risultato possibile, la vittoria per dare corpo alle speranze di alzare il trofeo. La partita verrà trasmessa in diretta streaming freemium da DAZN.

La doppia sfida fra le giallorosse e le biancoblu riparte dal successo al tie-break che la formazione turca ha ottenuto mercoledì scorso al Pala Gianni Asti. Il risultato dà al Galatasaray la certezza della conquista del trofeo con una vittoria, indipendentemente dal punteggio, mentre per chiudere la contesa a proprio favore Spirito e compagne devono imporsi 0-3 o 1-3. In caso di affermazione chierese al tie-break, si giocherà il golden set di spareggio.

Chi fra Chieri e Galatasaray conquisterà la Coppa Cev scriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo Novara.
Nelle ultime tre stagioni il trofeo è sempre stato vinto da una squadra italiana (Scandicci, Chieri e Novara). L’ultimo successo turco, a firma Eczacıbaşı, risale al 2022.
Per Chieri sarebbe il secondo successo in altrettante partecipazioni dopo il trionfo del 2024. Il Galatasaray è in cerca della sua prima Coppa Cev, dopo aver già raggiunto le finali tre volte arrendendosi nel 2012 a Busto Arsizio, nel 2016 alla Dinamo Krasnodar e nel 2021 a Monza.

Le parole del tecnico Nicola Negro

«Ripartiamo dal tie-break di mercoledì scorso e dalle buone indicazioni che abbiamo avuto della prima partita. Sappiamo che per venire a vincere a Istanbul la seconda gara di finale abbiamo bisogno di mettere in campo qualcosa in più ancora. Siamo consapevoli che non sarà una partita facile, ma siamo qui per provare a ribaltare il risultato e conquistare questa coppa».

CEV CUP- FINALE DI RITORNO-

Mercoledì 8 aprile Ore 19.00 italiane

Galatasaray Daikin Istanbul-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Arbitri: Milić (Aut), Aliyev (Aze) Andata: Reale Mutua Fenera Chieri ’76- Galatasaray Daikin Istanbul 2-3 (18-25; 25-20; 18-25; 25-18; 18-20)

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe volley

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