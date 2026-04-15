Cev Cup: Piacenza sbanca Luneburg nella finale d'andata
LUNEBURG (GERMANIA)- La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in neppure un’ora e mezza espugna la LKH Arena di Luneburg superando per 0-3 (24-26, 22-25, 16-25) il SVG Luneburg nella gara di andata della Finale di Cev Volleyball Cup e mette una seria ipoteca sulla vittoria della manifestazione. Nella gara di ritorno, in programma al PalabancaSport, mercoledì 22 aprile (ore 20.00) ai biancorossi basterà vincere due set per mettere in bacheca il suo primo trofeo europeo della sua storia.
Partita vera solo nei primi due set dove Piacenza è stata brava a recuperare un gap di cinque punti nel primo parziale e di sei nel secondo, poi nel terzo dominio assoluto biancorosso con i padroni di casa, scesi dalla Cev Colley Champions League, vincitori della stagione regolare della Bundesliga e in Semifinale già avanti dopo aver superato in Gara 1 davanti il Duren per 3-0. Formazione quadrata e che sa stare ben in campo quella tedesca ma che non è riuscita a trovare le giuste contromisure al gioco biancorossi.
Una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza concentrata, scesa in campo con il giusto piglio, brava a soffrire nei primi due parziali, che ha entusiasmato con ottime azioni che le sono valse i tanti applausi della ventina di tifosi biancorossi (tra cui la Presidente Elisabetta Curti) presenti e del corretto pubblico tedesco.
Grande prova di Paolo Porro eletto MVP, in doppia cifra Bovolenta con 16 punti, Gutierrez con 11 e Galassi con 10 e un 100% in attacco oltre atre block in.
In avvio di gara la formazione tedesca del SVG Luneburg si schier con Valimaa e Enlund in diagonale, Young e Howe al centro, Gruvaeus e Champlin alla banda, Takahashi è il libero. coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e Simon al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. Lukas Bergmann indisponibile è rimasto in Italia.
Si gioca in una bolgia, la LKH Arena è sold out e spinge forte, la formazione del SVG Luneburg parte bene e sul 5-1 coach Boninfante chiama time out e parla fitto ai suoi. I tedeschi allungano e arrivano ad avere ciqnue lunghezze di vantaggio (14-9), il turno in battuta di Simon crea problemi agli avversari e fa avvicinare i suoi (14-13), l’ace di Gutierrez certificato dal video check vale la parità a quota sedici. Una battuta in rete e un attacco out dei biancorossi mandano a più due i tedeschi (19-17), a quota ventidue è parità. Il primo set point della gara è di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e lo porta Bovolenta (23-24), annullato dalla battuta lunga di Gutierrez. Due grandi recuperi di Loreti e Gutierrez e un block in di Galassi consegnano a Piacenza il secondo set point (24-25), chiude Bovolenta con un block in.
Avvio di parziale equilibrato, sul sei pari allungo tedesco condito dall’ace di Champlin (9-6) con Boninfante a chiamare tempo e al rientro in campo gran palla di Porro per Bovolenta che chiude (9-7). Allunga il Luneburg (14-9), Piacenza fatica a ritrovare colpi in attacco anche perché i tedeschi difendono tanto e misura dalla linea dei nove metri, sul 16-10 secondo time out di Boninfante. I biancorossi qualche punto lo recuperano (19-17) con due block in consecutivi di Mandiraci e Simon, punto di Bovolenta ed è meno uno (19-18). In battuta da sette turni c’è Galassi, quando esce dalla linea dei nove metri le due squadre sono sul venti pari. Il block in di Porro porta avanti i suoi (21-22), il primo set point del parziale è di Piacenza (22-24), chiude subito Gutierrez.
Ace di Simon (2-3) e poco dopo due ace consecutivi di Porro per il più tre (3-6), due colpi di Mandiraci e il vantaggio è di quattro lunghezze (4-8). Luneburg non trova break, Piacenza allunga con Gutierrez (10-16) il punto di Porro vale il più sette (14-21). Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si invola verso il traguardo finale, Galassi consegna ai suoi otto match ball (16-24), chiude Gutierrez.
Le parole del tecnico Dante Boninfante
« Prima di tutto complimenti al Luneburg, una squadra giovane che sa giocare una bella pallavolo e sta molto bene in campo, il palazzetto è stato fantastico, sportivissimo, ricambieremo nella gara di ritorno. Certamente nei primi due set potevamo fare meglio ma questa squadra sa lottare, lo ha dimostrato in tutta la stagione e stasera ancora di più. Sapevamo che era difficile, il fatto di avere avuto questo stile di mollare e di stare in campo è stato molto importante come è stato importantissimo recuperare soprattutto recuperare nel secondo set. Questo successo è davvero molto importante per cercare di raggiungere un obiettivo nostro e della società. Se non avessimo imparato a soffrire questa partita, o meglio i primi due set, non li avremmo vinti, bravi i ragazzi in campo ».
Il tabellino
SVG LUNEBURG – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 0-3 (24-26, 22-25, 16-25)
SVG LUNEBURG: Young 6, Valimaa, Gruvaeus 10, Howe 6, Enlund 9, Champlin 8, Takahashi (L), Elser, Larsen, Byam. Ne: Holdaway, Kunstmann, Backhaus (L), Laumann. All. Hubner.
GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Bovolenta 16, Mandiraci 9, Simon 6, Porro 5, Gutierrez 11, Galassi 10, Loreti (L), Andringa, Comparoni. Ne: Leon, Pace (L), Travica, Iyegbekedo, Seddik. All. Boninfante.
Arbitri: Bartolomiej Adamczyk (Polonia), Sebastien Jacob (Francia)
Durata set: 29’, 28’ e 24’ Tot: 81’.
MVP: Paolo Porro (Gas Sales Bluenergy Piacenza)
Spettatori 3400.