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martedì 21 aprile 2026
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Cev Cup: Piacenza pronta alla finale di ritorno per alzare la Coppa

Cev Cup: Piacenza pronta alla finale di ritorno per alzare la Coppa

Dopo il 3-0 dell'andata in Germania la squadra di Boninfante domani alle 20.00 sarà in campo davanti al pubblico del Pala Banca per conquistare il primo trofeo internazionale della storia recente del club
2 min
TagsGAS SALES BLUENERGYSVG LuneburgCev Cup
PIACENZA-Reduci dal pesante e prezioso successo per 3-0 nel match di andata, Gas Sales Bluenergy Piacenza si prepara per salutare ufficialmente la stagione 2025/26 con l’ultimo match dell’annata. Al PalaBancaSport, fortino dei biancorossi, andrà in scena la Finale di ritorno di CEV Cup 2026, con Piacenza che ospita i tedeschi del Luneburg, in un’arena che viaggia spedita verso il sold-out. Come detto, all’andata furono Simon e compagni a imporsi in trasferta con una netta vittoria in tre set: il risultato di una settimana fa permetterà alla formazione di Dante Boninfante di alzare al cielo il trofeo – in caso di successo il primo in ambito europeo per la società della Presidentessa Curti – vincendo almeno due set nel corso della gara.

Nella gara di andata a prendersi la scena fu soprattutto Alessandro Bovolenta, che chiuse la sua sfida con 17 punti totali, seguito dalle prestazioni di José Gutierrez (11) e di Efe Mandiraci (10). In casa Luneburg, il top scorer è stato Daniel Gruvaeus (11).

CEV CUP 2026-FINALE DI RITORNO-

Mercoledì 22 aprile, ore 20.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – SVG Luneburg (GER) Arbitri: Suleyman Yalcin, Raquel Portela Andata: SVG Luneburg- Gas Sales Bluenergy Piacenza  0-3 (24-26, 22-25, 16-25)

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe volley

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