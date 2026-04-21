Cev Cup: Piacenza pronta alla finale di ritorno per alzare la Coppa

-Reduci dal pesante e prezioso successo per 3-0 nel match di andata, Gas Sales Bluenergy Piacenza si prepara per salutare ufficialmente la stagione 2025/26 con l’ultimo match dell’annata. Al PalaBancaSport, fortino dei biancorossi, andrà in scena la Finale di ritorno di CEV Cup 2026, con Piacenza che ospita i tedeschi del Luneburg, in un’arena che viaggia spedita verso il sold-out. Come detto, all’andata furono Simon e compagni a imporsi in trasferta con una netta vittoria in tre set: il risultato di una settimana fa permetterà alla formazione di Dante Boninfante di alzare al cielo il trofeo – in caso di successo il primo in ambito europeo per la società della Presidentessa Curti – vincendo almeno due set nel corso della gara.

Nella gara di andata a prendersi la scena fu soprattutto Alessandro Bovolenta, che chiuse la sua sfida con 17 punti totali, seguito dalle prestazioni di José Gutierrez (11) e di Efe Mandiraci (10). In casa Luneburg, il top scorer è stato Daniel Gruvaeus (11).