Piacenza, che trionfo in Coppa Cev: è il primo titolo europeo per il club
Piacenza scrive un pezzo di storia e mette in bacheca il primo trofeo europeo. Sul parquet del PalaBancaSport (palazzetto sold out) la Gas Sales Bluenergy, forte del 3-0 ottenuto in Germania, conquista la Cev Cup 2025-2026: ai biancorossi bastava vincere i primi due set nella finale di ritorno coi tedeschi del SVG Luneburg ma sono andati oltre. Infatti, hanno chiuso la contesa con un altro netto 3-0 (25-20, 25-17, 25-21). Questa affermazione cancella in parte l'amarezza per la semifinale scudetto persa con Perugia e chiude un cerchio visto che tre anni fa, alla sua prima partecipazione in Cev Cup, Piacenza si fermò in semifinale. Quella biancorossa è la 22esima affermazione per la pallavolo italiana con Modena che resta la squadra più titolata con 4 vittorie.
Il tabellino della finale di Coppa Cev
GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 3, Leon 2, Pace (L), Mandiraci 7, Comparoni 5, Galassi 3, Simon Aties 11, Travica 1, Andringa 3, Bergmann, Iyegbekedo, Gutierrez Suarez 8, Bovolenta 12, Loreti (L). N.E. Allenatore: Boninfante
SVG LUNEBURG: Holdaway 1, Gruvaeus 8, Byam 1, Howe 6, Kunstmann 3, Backhaus (L), VÃ¤limaa, Laumann, Enlund 10, Larsen 3, Champlin 6, Takahashi. N.E. Young. Allenatore: Hubner
ARBITRI: Yalcin, Portela.
NOTE: durata set: 27', 23', 23'; tot: 73'. Gas Sales Bluenergy Piacenza: Battute Sbagliate 15, Vincenti 6. SVG Luneburg: Battute Sbagliate 13, Vincenti 0