Piacenza, che trionfo in Coppa Cev: è il primo titolo europeo per il club 

Piacenza scrive un pezzo di storia e mette in bacheca il primo trofeo europeo. Sul parquet del PalaBancaSport (palazzetto sold out) la Gas Sales Bluenergy, forte del 3-0 ottenuto in Germania, conquista la Cev Cup 2025-2026: ai biancorossi bastava vincere i primi due set nella finale di ritorno coi tedeschi del SVG Luneburg ma sono andati oltre. Infatti, hanno chiuso la contesa con un altro netto 3-0 (25-20, 25-17, 25-21). Questa affermazione cancella in parte l'amarezza per la semifinale scudetto persa con Perugia e chiude un cerchio visto che tre anni fa, alla sua prima partecipazione in Cev Cup, Piacenza si fermò in semifinale. Quella biancorossa è la 22esima affermazione per la pallavolo italiana con Modena che resta la squadra più titolata con 4 vittorie.