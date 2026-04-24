Piacenza ricevuta dalla Sindaca Katia Tarasconi

Presenti oltre alla Sindaca Katia Tarasconi e all’Assessore allo Sport Mario Dadati, Pietro Boselli Vicedirettore Generale della Banca di Piacenza, Roberto Gallizioli Presidente di Coldiretti, il Prefetto Patrizia Palmisani e autorità militari.

Il ricevimento ufficiale è stato un momento di grande orgoglio per la città, che ha voluto rendere omaggio a giocatori, staff tecnico e dirigenza per un successo sportivo di rilevanza internazionale, capace di portare il nome di Piacenza sul palcoscenico europeo e di rafforzare l’identità sportiva.

L’Amministrazione comunale ha sottolineato come il successo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza rappresenti un esempio di eccellenza, determinazione e lavoro di squadra, valori che lo sport sa trasmettere e che contribuiscono a rafforzare il senso di comunità e appartenenza.

Dopo la consegna da parte della Sindaca Katia Tarasconi a Elisabetta Curti di una targa celebrativa con un mazzo di fiori bianco e rossi, è scattata la festa in Piazza Cavalli, dove numerosi tifosi hanno accolto la squadra con entusiasmo, trasformando il cuore della città in un grande momento di celebrazione collettiva. Cori e tanti hanno accompagnato i protagonisti di un’impresa che resterà nella storia dello sport piacentino.

La vittoria della Cev Volleyball Cup rimarrà una pagina indelebile nella storia sportiva di Piacenza e rappresenta per il club della Presidente Elisabetta Curti un punto di partenza verso nuove sfide e nuovi traguardi.

Le parole della sindaca Katia Tarasconi

« Questa vittoria rappresenta un traguardo storico non solo per la società, ma per tutta Piacenza noi soffriamo o gioiamo insieme a voi, insieme ai Lupi Biancorossi. Grazie, portate in alto il nome della nostra città, la squadra ha dimostrato talento, determinazione e spirito di gruppo, diventando un esempio positivo per la comunità e per i tanti giovani che guardano allo sport come palestra di valori ».

Le parole del prefetto Patrizia Palmisani

« Voi potete essere l’esempio per tanti ragazzi, lo sport insegna valori ma anche la capacità di rialzarsi dalle sconfitte. Dovete essere orgogliosi di rappresentare questi valori, continuate ad essere un esempio ».

Le parole della presidente Elisabetta Curti

« Questo trofeo è il frutto del lavoro quotidiano di atleti, staff e di una società che ha sempre creduto nel progetto, condividerlo oggi con la città e con i tifosi lo rende ancora più speciale. Ringrazio tutti gli sponsor e alla Sindaca Katia Tarasconi che da sempre ci è vicina in casa e in trasferta. Vincere per molti è un traguardo, per me, per tutti noi è solo un inizio perché vogliamo continuare a vincere. Il talento da solo non conta nulla, ci vuole anche coraggio e cuore e voi in questa stagione li avete avuti ».

Le parole dell’ assessore allo Sport Mario Dadati

«La Coppa Cev è il risultato di un progetto serio e ambizioso che ha saputo crescere rapidamente, regalando alla città una gioia indimenticabile e rafforzando il legame tra Piacenza e la sua squadra di pallavolo. Grazie per le emozioni che ci avete regalato in tutta la stagione, complimenti alla società che ha saputo rinnovare e dare spazio a tanti giovani aitati da qualcuno più esperto ma tutto è stato possibile perché si è creato un ambiente particolare, un ambiente di grande valore e rispetto. Siete gli ambasciatori giusti per Piacenza ».

Le parole del vice presidente della società Giuseppe Bongiorni

« Vi siete divertiti in campo e avete fatto divertire tutti noi e tutti i nostri tifosi. Continuate così ».

Le parole del vicedirettore Generale della Banca di Piacenza Pietro Boselli

« la famiglia Curti perché dietro ad una grande squadra c’è una grande società. Il mio messaggio è rivolto agli sponsor affinché rimangano vicini alla squadra ed invito altri sponsor ad unirsi».

Le parole del tecnico Dante Boninfante

« Ogni anno si fissano degli obiettivi e non sempre si raggiugono. Noi ad inizio stagione volevamo riportare entusiasmo e credo che l’obiettivo sia stato raggiunto. I ragazzi hanno fatto un grande gruppo in campo e fuori, sono ragazzi con un grande cuore, è stato bello allenare e stare con loro ».

Le parole del capitano Robertlandy Simon

« Giocare e vincere per Piacenza sentendo questo affetto, è qualcosa che porteremo sempre con noi, che porterò sempre con me. Piacenza resterà sempre la mia casa, era giusto che tornassi a Piacenza. Volevo vincere qualcosa qua e ci sono riuscito grazie a compagni fantastici e a tante persone che ci amano e ci sono state molto vicine. Vincere fa sempre venire più voglia di vincere, ringrazio tutti per questi begli anni ».