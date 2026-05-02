Champions League: Final Four stregata, anche Scandicci ko al tie break
ISTANBUL (TURCHIA)- Stesso risultato e identico rammarico di Conegliano per la Savino Del Bene Scandicci, che si arrende all’Eczacibasi Istanbul in cinque set nella seconda semifinale della Final Four di Champions League. Partenza convincente delle toscane di coach Gaspari, che vanno avanti grazie al 25-20 del primo set. La formazione di coach Bregoli non si disunisce e riparte con forza nella seconda frazione, poggiandosi sulla verve di una Stysiak in gran forma e sugli spunti di Jack e Karakurt: sul 20-25 arriva il pareggio nel conto dei set, poi il 17-25 del terzo parziale regala il vantaggio alle turche. Scandicci non molla e con il supporto della solita Antropova ritrova ritmo e conquista il 2-2 con il punteggio di 25-21. Ma ad arrivare con maggiori energie al parziale decisivo sono le ragazze di casa, che dà subito staccano le avversarie fino all’8-15 che chiude l’incontro. Top scorer del match l’opposta azzurra con 34 punti, dietro di lei la pari ruolo avversaria, che si ferma a 30. In doppia cifra anche Karakurt (18), Jack (13) e Skinner (11).
Le parole del tecnico Marco Gaspari
« E’ stata una partita divisa in tante partite, a mio avviso l’Eczacibasi ha strameritato la vittoria non tanto per il risultato finale ma per aver tenuto bene la ricezione e per giocato una gara con tanta qualità in attacco che da quelle altezze è difficile contenere con una squadra come la nostra. Noi siamo mancati in attacco e questo ci ha pesato tantissimo perché eravamo diventati leggibili e scontati. Loro sono una squadra molto fisica e se non sei pronto tutto diventa difficile. Puntavamo molto sulla battuta ed oggi abbiamo sbagliato poco ma non abbiamo forzato tanto ».
Il tabellino-
ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2 (20-25, 25-20, 25-17, 21-25, 15-8) –
ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL: Stysiak 30, Jack-Kisal 13, Erkek 7, Sahin 6, Rettke 5, Karakurt 18, Sebnem Akoz (L), Ozdemir, Diken, Smrek 2, Plummer 9. Non entrate: Ozel (L), Aygun, Maglio. All. Bregoli.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Skinner 11, Bosetti 7, Ognjenovic 4, Nwakalor 8, Antropova 34, Weitzel 8, Castillo (L), Ribechi (L), Bechis, Ruddins, Franklin 2, Graziani. Non entrate: Traballi, Mancini. All. Gaspari.
ARBITRI: Sikanjic, Glod.
Durata set: 24′, 28′, 23′, 36′, 14′; Tot: 125′.