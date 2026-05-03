Champions League: la alza il VakifBank di Giovanni Guidetti

Lo squadrone turco, che in semifinale ha eliminato Conegliano, in finale ha supera 3-1 (25.20; 25-21; 21-25; 25-18) le connazionali dell'Eczacibasi e iscrive il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione per la settima volta