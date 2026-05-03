Champions League: la alza il VakifBank di Giovanni Guidetti
ISTANBUL (TURCHIA)- Imponendosi 3-1 (25.20; 25-21; 21-25; 25-18) sull’Eczacibasi, il VakifBank Istanbul alza la Champions League 2026. Lo squadrone di Giovanni Guidetti trascinato da Boskovic (33 punti) e Markova (26) conquista il più importante trofeo continentale, scalzando dall’albo d’oro l’A.Carraro Prosecco Doc Conegliano che aveva vinto le ultime due edizioni. Per la formazione turca si tratta del settimo trionfo nella competizione.