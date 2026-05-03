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Champions League: la alza il VakifBank di Giovanni Guidetti

Champions League: la alza il VakifBank di Giovanni Guidetti

Lo squadrone turco, che in semifinale ha eliminato Conegliano, in finale ha supera 3-1 (25.20; 25-21; 21-25; 25-18) le connazionali dell'Eczacibasi e iscrive il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione per la settima volta
1 min
TagsVakifBankEczacibasiChampions League

ISTANBUL (TURCHIA)- Imponendosi 3-1 (25.20; 25-21; 21-25; 25-18) sull’Eczacibasi, il VakifBank Istanbul alza la Champions League 2026. Lo squadrone di Giovanni Guidetti trascinato da Boskovic (33 punti) e Markova (26) conquista il più importante trofeo continentale, scalzando dall’albo d’oro l’A.Carraro Prosecco Doc Conegliano che aveva vinto le ultime due edizioni. Per la formazione turca si tratta del settimo trionfo nella competizione.

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