Champions League: la seconda finalista è l'Aluron

La finale, in programma domani 17 maggio dalle ore 20:30 in diretta televisiva su Sky Sport e DAZN, vedrà dunque confrontarsi la Sir Sicoma Monini Perugia e la formazione polacca, esattamente come un anno fa quando a conquistare il titolo fu il sodalizio umbro.

A giocarsi il terzo posto alle ore 17, invece, saranno PGE Projekt Warszawa e Ziraat Bankkart Ankara.

I risultati delle semifinali

PGE Projekt Warszawa vs Sir Sicoma Monini Perugia 0-3 (19-25, 20-25, 24-26)

Aluron CMC Warta Zawiercie vs Ziraat Bankkart Ankara 3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-19)

Il programma delle finali

DOMENICA 17 maggio

Finale 3°-4° posto

Ore 17, PGE Projekt Warszawa vs Ziraat Bankkart Ankara

Finale 1°-2° posto

Ore 20.30, Sir Sicoma Monini Perugia vs Aluron CMC Warta Zawiercie