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Perugia la alza ancora, la Champions è sua !

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Bis della squadra di Lorenzetti che supera in tre set 3-0 (29-27, 25-18, 25-15) Zawiercie in finale e conquista per la seconda volta consecutiva il massimo trofeo europeo
4 min
TagsSir SicomaAluronChampions League

TORINO-La alza ancora la Sir Sicoma Monini Perugia. Per il secondo anno consecutivo i Block Devils conquistano la Cev Champions League superando, come lo scorso anno, i polacchi dello Zawiercie in finale. Stasera, davanti al pubblico dell'Inalpi Arena di Torino, Giannelli e compagni hanno sofferto un set poi hanno finito in crescendo trionfando per 3-0 (29-27, 25-18, 25-15).

Per la formazione umbra guidata in panchina da Angelo Lorenzetti, già Campione d’Italia e del Mondo, un altro strepitoso successo nella massima competizione riservata ai club europei. 
Nel pomeriggio all’Inalpi Arena è andata in scena la finale per il terzo e quarto posto, dove si sono affrontati PGE Projekt Warszawa e Ziraat Bankkart Ankara. Ad imporsi è stata la squadra turca con il punteggio di 3-2 (20-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-11). 

La finale tra Perugia e Zawiercie è stata anche l’ultima partita giocata dal libero Max Colaci che ha annunciato il suo ritiro dalla pallavolo giocata. Per Colaci si tratta della sua terza Champions League vinta, dopo i successi ottenuti con la Trentino Volley nella stagione 2010-11 e quello dello scorso anno proprio con Perugia. 
Colaci, invece, con la nazionale italiana ha collezionato ben 147 presenze distribuite in otto stagioni tra il 2014 e il 2021. Con la maglia azzurra ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi di Rio 2016, la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2015 e la medaglia d’argento alla Word Cup sempre nel 2015. 

Tornando, invece, alla finale primo e secondo posto tra Perugia e Zawiercie il primo set è cominciato all’insegna dell’equilibrio con le due formazioni che hanno lottato a lungo punto a punto. Nella fase centrale del set la formazione polacca di Zawiercie ha compiuto il sorpasso (18-17). La formazione di Lorenzetti ha stretto i denti dopo un momento di difficoltà e nel finale dopo aver capitalizzato la prima palla se (24-23) ha chiuso ai vantaggi grazie al punto vincente messo a segno da capitan Giannelli 29-27. 
Nel secondo set, invece, Perugia è partita meno contratta e ha provato a fare subito il vuoto + 5 (9-4). La resistenza polacca nulla ha potuto in questa fase e  la formazione umbra, brava in ogni fondamentale, ha continuato a macinare punti pesanti fino al 25-18. 
Dopo uno scintillante secondo set, Perugia ha continuato a giocare bene e imporre il proprio ritmo (10-4). Nella fase centrale gli umbri hanno continuato a rimanere saldamente avanti (14-7).  Il finale del terzo set non ha scalfito la sicurezza di questa squadra che ha chiuso set e match 25-15. Perugia è di nuovo Campione d’Europa. 

Il tabellino-

SIR SICOMA MONINI PERUGIA-ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE 3-0 (29-27, 25-18, 25-15)

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Dzavoronok, Giannelli 3, Loser 5, Ben Tara 24, Colaci (L), Ishikawa, Semeniuk 8, Plotnytskyi 12, Russo 10, Gaggini (L). N.E. Argilagos, Cvanciger, Solé, Crosato. All. Lorenzetti.

ALURON CMC WARTA ZAWIERCE: Kwolek 6, Russell 8, Czerwinski, Boladz 8, Popiwczak (L), Nowosielski, Gladyr 2, Tavares Rodrigues 1, Bieniek 9, Ensing 4. N.E. Zniszczol, Markiewicz, Ogorek, Laba. All. Winiarski.

ARBITRI: Ovuka, Yovchev.

Durata set: 38′, 32′, 29′; tot: 99′

I risultati della Final Four

Sabato 16 maggio

Semifinali 

PGE Projekt Warszawa vs Sir Sicoma Monini Perugia 0-3 (19-25, 20-25, 24-26)

Aluron CMC Warta Zawiercie vs Ziraat Bankkart Ankara 3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-19)

Domenica 17 maggio 

Finale 3°-4° posto 

PGE Projekt Warszawa vs Ziraat Bankkart Ankara 2-3 (25-20, 23-25, 25-13, 23-25, 11-15)

Finale 1°-2° posto

Sir Sicoma Monini Perugia vs Aluron CMC Warta Zawiercie 3-0 (29-27, 25-18, 25-15)

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