Wild Card per Trento e Novara: giocheranno la prossima Champions League

ROMA -Il volley italiano ha avuto dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) un doppio riconoscimento a testimonianza del valore tecnico delle nostre formazioni e della credibilità politica della nostra federazione. Due formazioni, una maschile ed una femminile, Trentino Itas e Igor Gorgonzola Novara, hanno avuto una wild card per partecipare alla prossima Champions League.

Le parole del presidente della Cev

« Vorrei ringraziare tutti i Club che hanno espresso il loro interesse per partecipare alla prossima Champions League e hanno preparato le loro candidature con tanta cura ed attenzione. La qualità delle loro richieste mostra e riflette chiaramente l’immenso valore di una competizione diventata ormai iconica, a cui tutti ambiscono farne parte. Le wild card concesse rafforzano ulteriormente il valore e la qualità di una competizione come la CEV Champions League, riunendo Società consolidate e club ambiziosi di tutta l’Europa della pallavolo. Questo aumenta lo sviluppo, la visibilità e la crescita a lungo termine della competizione per club più importante d’Europa. Con l’aggiunta di queste tre squadre a quelle già qualificate per meriti sportivi, facciamo in modo che la CEV Champions League rimanga un vero e proprio punto di riferimento di qualità ed eccellenza dal punto di vista sportivo e commerciale ».

Itas Trentino

Ancora una volta nell’Europa che conta! La stagione 2026/27 vedrà Trentino Volley nuovamente ai nastri di partenza della Champions League maschile, che prenderà il via a dicembre, grazie ad una wild card concessa al Club gialloblù dalla CEV.

È stata la stessa Confederazione Europea nella mattinata odierna ad ufficializzare la presenza della Trentino Itas fra i team che disputeranno il massimo torneo continentale. Per la quindicesima volta nella sua storia Trento parteciperà quindi alla più prestigiosa competizione europea per Club, vinta quattro volte, l’ultima solo nel 2024. Assieme alla Trentino Itas hanno ottenuto la wild card anche gli spagnoli del Guaguas Las Palmas e i rumeni della Dinamo Bucarest, che si vanno ad aggiungere alle squadre che si erano qualificate di diritto grazie ai risultati ottenuti nei campionati nazionali 2025/26; l’elenco completo delle partecipanti verrà diffuso nei prossimi giorni. Il sorteggio della fase a gironi è previsto per mercoledì 15 luglio alle ore 12 in Lussemburgo.

Le parole del presidente Marcello Poli

« Siamo particolarmente contenti che la CEV ci abbia permesso di essere di nuovo ai nastri di partenza della Champions League, manifestazione a cui non ci siamo qualificati sul campo nell’ultima stagione anche a causa di una serie lunghissima di infortuni accusati dalla nostra squadra. La wild card ci inorgoglisce, rappresenta l’ennesima conferma di quanto il nostro Club sia considerato a livello internazionale e quanto la presenza di Trentino Volley offra lustro a qualsiasi competizione partecipi. Abbiamo da poco finito di allestire un roster di grande valore e con tante alternative proprio sperando di poter ancora concorrere in una competizione europea, in modo da tenere alto ancora una volta i nostri colori e quelli della pallavolo italiana. Siamo felici di poter offrire questa bella vetrina ai nostri sponsor e ai nostri tifosi, che non ci hanno fatto mancare mai il loro supporto anche in un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto negli ultimi dodici mesi. La partecipazione alla 2027 CEV Champions League è soprattutto per loro ».

Igor Gorgonzola Novara

La Igor Gorgonzola Novara è una delle due formazioni che hanno ottenuto dalla Cev le Wild Card per la Champions League di volley femminile 2027: il riconoscimento, che premia il blasone internazionale del club, garantirà quindi alle azzurre un posto nella massima competizione internazionale per club per la nuova stagione. L’altra Wild Card è stata assegnata al Galatasaray Istanbul, squadra vincitrice dell’ultima CEV Cup. Sia Novara sia Galatasaray entreranno in gara direttamente dal Round 4, ovvero dalla fase a gironi. L’elenco completo delle squadre partecipanti sarà reso noto nei prossimi giorni, mentre il sorteggio di tutte le fasi delle competizioni europee per club è in programma martedì 15 luglio alle ore 12 CEST.

Le motivazioni della CEV

« La presenza di questi club di altissimo livello contribuirà ad alzare ulteriormente il già elevatissimo valore tecnico della più prestigiosa competizione mondiale per club. La Igor Gorgonzola Novara ha conquistato la Champions League nel 2019, nelle storiche Super Finals di Berlino, e più recentemente ha vinto consecutivamente la Challenge Cup nel 2024 e la CEV Cup nel 2025. Nella scorsa stagione la formazione piemontese ha raggiunto il Playoff Round di CEV Champions League, dove è stata eliminata soltanto al Golden Set dalle connazionali della Savino Del Bene Scandicci ».