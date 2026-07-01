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Chieri potrà giocare la Cev Cup

Chieri potrà giocare la Cev Cup

Grazie ad una wild card il club biancoblù, vincitore la scorsa stagione dei Playoff Challenge, viene dunque “promosso sul campo” alla seconda competizione europea
1 min
TagsReale MutuaCev CupWild Card
CHIERI (TORINO)-La CEV ha ammesso la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a disputare la CEV Cup 2026/2027, andando a occupare uno dei posti rimasti liberi dopo l’assegnazione delle wild card per la Champions League.
Il club biancoblù, vincitore la scorsa stagione dei Playoff Challenge, viene dunque “promosso sul campo” alla seconda competizione europea per importanza, a cui parteciperà per il secondo anno di fila e la terza volta complessiva.
Per Chieri si tratta del quinto anno consecutivo in una coppa europea, dopo le partecipazioni alla CEV Challenge Cup 2022/2023 e CEV Cup nel 2023/2024 coronate dalla conquista dei due trofei, e i due secondi posti nella CEV Challenge Cup 2024/2025 e CEV Cup 2025/2026.

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