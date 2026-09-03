La Supercoppa di A2 si giocherà al PalaMaggetti di Roseto
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO)- L’evento che aprirà la stagione di Serie A2, la Del Monte® Supercoppa A2 tra Abba Pineto e Consoli Sferc Brescia, si giocherà sabato 10 ottobre 2026, alle ore 20.00, al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi (TE).
A sfidarsi saranno Abba Pineto, vincitrice della Regular Season 2025/26 e della Del Monte® Coppa Italia A2 nella scorsa stagione, e Consoli Sferc Brescia, che ha ottenuto la qualificazione all’evento in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare.
Le due squadre tornano ad affrontarsi a distanza di circa sei mesi dalla sfida che ha deciso la Supercoppa della scorsa stagione: per la prima volta la Supercoppa, giunta quest’anno alla settima edizione, si giocherà prima dell’inizio del campionato di Serie A2.
L’evento è organizzato da Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la società Pineto Polisportiva e con i patrocini di Fipav Abruzzo, del Comune di Pineto e del Comune di Roseto degli Abruzzi.
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