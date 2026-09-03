La Supercoppa di A2 si giocherà al PalaMaggetti di Roseto

L'evento, che aprirà la stagione delle formazioni cadette, andrà in scena sabato 10 ottobre. Per la prima volta il trofeo verrà assegnato prima dell'inizio del campionato. A sfidarsi Pineto e Brescia

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Pubblicato il 03.09.2026, 18:31

SupercoppaRoseto degli AbruzziAbbaSferc

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO)- L’evento che aprirà la stagione di Serie A2, la Del Monte® Supercoppa A2 tra Abba Pineto e Consoli Sferc Brescia, si giocherà sabato 10 ottobre 2026, alle ore 20.00, al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi (TE).

A sfidarsi saranno Abba Pineto, vincitrice della Regular Season 2025/26 e della Del Monte® Coppa Italia A2 nella scorsa stagione, e Consoli Sferc Brescia, che ha ottenuto la qualificazione all’evento in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare.

Le due squadre tornano ad affrontarsi a distanza di circa sei mesi dalla sfida che ha deciso la Supercoppa della scorsa stagione: per la prima volta la Supercoppa, giunta quest’anno alla settima edizione, si giocherà prima dell’inizio del campionato di Serie A2.

L’evento è organizzato da Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la società Pineto Polisportiva e con i patrocini di Fipav Abruzzo, del Comune di Pineto e del Comune di Roseto degli Abruzzi.

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