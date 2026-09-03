La Supercoppa di A2 si giocherà al PalaMaggetti di Roseto

A sfidarsi saranno Abba Pineto, vincitrice della Regular Season 2025/26 e della Del Monte® Coppa Italia A2 nella scorsa stagione, e Consoli Sferc Brescia, che ha ottenuto la qualificazione all’evento in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare.

Le due squadre tornano ad affrontarsi a distanza di circa sei mesi dalla sfida che ha deciso la Supercoppa della scorsa stagione: per la prima volta la Supercoppa, giunta quest’anno alla settima edizione, si giocherà prima dell’inizio del campionato di Serie A2.

L’evento è organizzato da Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la società Pineto Polisportiva e con i patrocini di Fipav Abruzzo, del Comune di Pineto e del Comune di Roseto degli Abruzzi.