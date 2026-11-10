Cev Cup: domani Modena all'esordio a Odzak
ODZAK (BOSNIA-ERZEGOVINA)- Si avvicina il momento dell’esordio europeo per Valsa Group Modena, che nella serata di domani – mercoledì 11 novembre – scenderà in campo per l’andata dei Trentaduesimi di Finale di CEV Cup 2027, competizione alla quale i gialli di Tubertini partecipano in veste di Wild Card (inizialmente la formazione modenese, vincendo i Play Off 5° Posto, si era qualificata alla Challenge Cup).
Il primo match internazionale della stagione vedrà Perry e compagni di scena in Bosnia-Erzegovina, contro l’OK Napredak Odzak, con fischio d’inizio fissato per le 20.00. L’ultima apparizione di Modena nella seconda coppa europea per importanza risale al 2022/23 quando, la squadra guidata all’epoca da Andrea Giani, alzò al cielo il trofeo battendo in Finale i belgi del Knack Roeselare.
Tra le fila dell’OK Napredak Odzak qualche volto noto, a partire dall’allenatore: Ljubisa Ristic, in Italia come atleta a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, con esperienze soprattutto in A2 in piazze come Napoli, Forlì e Corigliano Calabro.
Nel roster della squadra bosniaca anche il figlio di Ljubisa Ristic, Andrej, in Italia (sempre in A2) dal 2017 al 2020, indossando le maglie di Bolzano, Leverano, Brescia e Reggio Emilia. Insieme allo schiacciatore classe 1998 anche Petar Juric, che nel palmares annovera una breve esperienza a Brugherio nel 2024/25.
La sfida di ritorno è invece in programma martedì prossimo, 17 novembre al PalaPanini, alle 20.30; va inoltre ricordato come, da questa stagione, si giocherà il Golden Set ogni qualvolta le due squadre si troveranno in pareggio nel numero di partite vinte, indipendentemente dal punteggio finale nei rispettivi incontri.
CEV Cup 2027 32th Finals – Home Match
Mercoledì 11 novembre, ore 20.00
OK Napredak ODZAK (BIH) – Valsa Group Modena Arbitri: Andrei Savu, Simeon Ivanov.
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