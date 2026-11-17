MODENA- Il successo dell’andata aveva messo già in cassaforte la qualificazione ma stasera Modena ha ribadito la propria netta superiorità sull’ OK Napredak Odžak dominando la gara di ritorno al Pala Panini imponendosi con un largo 3-0 (25-15, 25-15, 25-23) nella gara di ritorno dei 32i di finale di Cev Cup. Vinti i primi due set che portavano al turno successivo Tubertini ne ha approfittato per dare spazio a tutta la rosa e per testare lo stato di forma di tutti gli uomini a sua disposizione.

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Mujanovic in diagonale principale, Jaeschke-Porro di banda, Di Martino-Mati al centro con Perry libero. Napredak Odzak risponde con Vidovic al palleggio, Juric opposto, Bjeljac-Ristic martelli, Halilovic-Colo centrali con Djuric libero. Avvio positivo dei padroni di casa con Jaeschke protagonista, 9-6 dopo i primi scambi. Mati sale in cattedra, 12-9 e Modena che resta avanti. I gialloblù continuano a spingere, ace dello schiacciatore americano e 19-12. Porro e compagni controllano senza problemi e conquistano il primo set, 25-15 e 1-0. Porro conclude un’azione lunga e combattuta, 5-3 il vantaggio iniziale di Modena. Mujanovic allunga ulteriormente, 11-6 e timeout Odzak. Primo tempo di Di Martino, 18-12. Mati risponde presente, 22-14. L’ace del centrale toscano regala il secondo parziale ai gialloblù, 25-15 e 2-0. La compagine bosniaca reagisce ad inizio terzo set, 6-8 con timeout Tubertini. Modena non molla di un centimetro, ace di Mati e 13-11 con timeout Odzak. Gli ospiti non mollano e agguantano la parità, 16-16. I gialloblù alzano il livello a muro, 20-17. Modena allunga definitivamente con Bento protagonista, portando a casa match (3-0) e qualificazione. La squadra di Lorenzo Tubertini si gode il passaggio del turno (ai 16esimi sfiderà i turchi di Halkbank Ankara) e tornerà in campo domenica 22 novembre (ore 19) per la sesta giornata di SuperLega contro Cisterna Volley.

Il tabellino

MODENA VOLLEY – OK NAPREDAK ODŽAK (BIH) 3-0 (25-15, 25-15, 25-23) –

MODENA VOLLEY: Bento Buczmiejuk 4, Tizi-Oualou 2, Perry (L), Mati 10, Meijs 3, Jaeschke 8, Barbanti, Tauletta, Menchetti (L), Porro 12, Di Martino 4, Mujanovic 7. N.E. Denina, Volpe. All. Tubertini.

OK NAPREDAK ODŽAK (BIH): Colo 3, M. Halilovic 4, Ristic 9, Juric 4, Vidovic, Bjeljac 3, Djuric (L), Dujmenovic 6. N.E. Kovacevic, Brandic, Sandic, Popovic, Isic, Kojic (L). All. Ristic.

ARBITRI: Pindral, Enkerli.

Durata set: 20′, 22′, 25′; tot: 67′.

Modena Volley: Battute Sbagliate 15, Vincenti 5.

OK Napredak Odžak (BIH): Battute Sbagliate 20, Vincenti 0.

MVP: Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena)

Spettatori: 2331