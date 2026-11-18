La Capitale si prepara ad accogliere per la quinta volta l’atto conclusivo della Del Monte® Coppa Italia SuperLega, giunta alla sua 49ª edizione. La scelta di Roma è stata è stata decisa dalla Lega Pallavolo Serie A, con il supporto del Comitato Regionale FIPAV Lazio e del Comitato Territoriale FIPAV di Roma. La collaborazione con le due realtà federali rappresenterà un valore aggiunto per la realizzazione dell’evento, grazie alla conoscenza del territorio, alle competenze e alla forza di un movimento pallavolistico tra i più importanti d’Italia per numero di società e tesserati.

Per lo storico impianto progettato da Pier Luigi Nervi si tratterà della quinta edizione della Final Four, quattro anni dopo l’edizione 2023 conclusasi con il successo della Gas Sales Bluenergy Piacenza: un’edizione rimasta nella memoria anche per la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che premiò personalmente la squadra vincitrice. Roma torna così a essere protagonista della fase finale della Coppa Italia, dopo aver già ospitato la manifestazione nelle stagioni 1994/95, 1998/99, 2011/12 e 2022/23.

Le quattro squadre che si contenderanno la Coppa Italia saranno definite al termine dei Quarti di Finale, in programma a fine dicembre, ai quali accederanno le prime otto classificate della SuperLega Credem Banca al termine del girone di andata.

Informazioni su biglietteria, orari delle gare e programmazione televisiva saranno rese note nelle prossime settimane.

Le parole di Claudio Durigon, presidente Lega Pallavolo Serie A

« Siamo particolarmente orgogliosi di riportare a Roma la Final Four Del Monte® Coppa Italia SuperLega. È un risultato che rappresenta il coronamento di un percorso sul quale la Lega Pallavolo lavorava già da tempo, con l’obiettivo di riportare uno dei suoi eventi più prestigiosi nella Capitale: una cornice di grande prestigio per un appuntamento che è ormai uno dei momenti più attesi e spettacolari della stagione pallavolistica. La scelta di Roma conferma la volontà della Lega Pallavolo di valorizzare manifestazioni di alto profilo, portandole in contesti di grande tradizione e visibilità. Desideriamo ringraziare il Comitato Regionale FIPAV Lazio e il Comitato Territoriale FIPAV di Roma per la collaborazione e il supporto, fondamentali per accompagnare la realizzazione di questo importante evento. Siamo certi che la Final Four offrirà uno spettacolo di altissimo livello, grazie alla presenza dei grandi campioni che animano ogni settimana il campionato di SuperLega. Saranno due giornate di grande pallavolo, dentro e fuori dal campo, capaci di regalare emozioni e lasciare un ricordo speciale a tutti i protagonisti e agli appassionati ».