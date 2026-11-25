VILLORBA (TREVISO)- È vigilia europea per Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara che domani si sfideranno nel derby (Pala Verde, fischio d’inizio alle ore 20.30). valevole come prima partita della Pool B di Champions League nella quale, sono inserite anche Dresdner SC e KS Developres Rzeszow. Per le pantere è la 12a partecipazione alla CEV Champions League, manifestazione alla quale la squadra di Santarelli partecipa senza sosta dalla stagione 2016-17 dopo il primo approccio nel 13/14. Di fronte si troverà un Igor Gorgonzola con Lorenzo Bernardi, subentrato lunedì alla conduzione della squadra.

Fra le due squadre si tratta dell’incrocio numero 6 in Europa (bilancio di 3-2 per le venete) sempre in Champions League; dieci anni dopo, Novara e Conegliano si ritrovano nuovamente nello stesso girone, mentre le altre sfide sono andate in scena nelle Superfinals del 2019 e nella doppia semifinale 2021.

PRECEDENTI ED EX

Sarà la sfida numero 68 tra Conegliano e Novara, nelle precedenti occasioni hanno vinto per 53 volte le Pantere. Ex lato gialloblù Raphaela Folie (2010-2012) e il vice Maurizio Mora, dall’altra parte Federica Squarcini (2022-2024, 8 trofei da Pantera).

Le parole del tecnico dell’ Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano Daniele Santarelli

« Inizia una nuova avventura in Champions, una competizione che per noi è di massima importanza. Abbiamo ancora il dente avvelenato per com’è andata a Istanbul nelle finali, una ferita che brucia e tanta voglia di riscatto che metteremo in campo da domani in questa competizione. La prima gara è con Novara, contro un’italiana, non mi piace molto affrontare le connazionali in Champions, ma il calendario ci presenta subito questa sfida. Mi aspetto una partita completamente diversa rispetto all’ultima in Regular Season contro Novara: è il debutto in una nuova competizione, il primo match dopo il cambio in panchina della Igor porterà certamente energia positiva, il gruppo avrà voglia di riscatto e di dimostrare il proprio valore e certamente questa per loro è un’occasione ghiotta per riscattare l’inizio di stagione. Cambierà qualche equilibrio nel sestetto, ci stiamo preparando tenendo in considerazione ogni variabile tattica possibile. Di fatto, però, affronteremo una squadra forte, hanno attaccanti determinanti che ci possono mettere in difficoltà. Dal canto nostro, veniamo da una bella vittoria a Milano che dimostra che siamo sulla strada giusta, ma che ci ricorda anche che possiamo crescere ulteriormente. Sistemeremo i dettagli, ci adatteremo alle caratteristiche di Novara e lo faremo avendo una spinta emotiva in più come quella del pubblico del Palaverde. La Champions è una competizione speciale, a sè stante, le vittorie conquistate finora non contano, si inizia un nuovo torneo, il percorso è lungo e non dobbiamo perdere di vista il presente ».

Le parole del tecnico dell’Igor Gorgonzola Novara Lorenzo Bernardi

« Affrontiamo una squadra fortissima, la più in forma del nostro campionato e sicuramente l’avversario di maggior livello del nostro girone ma dobbiamo affrontare la sfida al meglio possibile. Per noi è l’inizio di un nuovo percorso e trovandoci ad affrontare una serie di partite in poco tempo, avremo la possibilità di ricevere feedback ravvicinati ».

CHAMPIONS LEAGUE 1a GIORNATA POOL B

Giovedì 26 novembre ore 20.30

Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano-Igor Gorgonzola Novara

ARBITRI: Kritcka (CZE) e Puecher (ITA)