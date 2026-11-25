Nel primo set le scandiccesi si impongono 25-21, grazie soprattutto ai due ace consecutivi di Graziani nel finale. Il secondo parziale è a senso unico: Van Ryk trascina le compagne fino al 25-10. Il Turan Tovuz reagisce nel terzo set e si aggiudica il parziale 25-20, nonostante il tentativo di rimonta della formazione di casa. Nel quarto set, dopo un avvio equilibrato, la Savino Del Bene Volley prende il largo e chiude 25-16, conquistando i tre punti.

A livello individuale spicca la prestazione di Kiera Van Ryk, miglior realizzatrice dell'incontro con 29 punti. In doppia cifra anche Julia Bergmann (13) e Sara D'Odorico (10). Da segnalare anche i 7 punti di Maja Ognjenović, premiata al termine della gara come MVP.

A livello di squadra, la Savino Del Bene Volley fa registrare il 50% in attacco, contro il 46% delle avversarie. Il dato più significativo riguarda i muri vincenti, con le scandiccesi nettamente avanti nel confronto: 12-4. Positivo anche il bilancio degli ace, 6-5, mentre la ricezione positiva si attesta al 53%, con il 30% di perfetta.

La Savino Del Bene Scandicci tornerà in campo sabato 28 novembre alle ore 21:00, quando al Pala BigMat affronterà la Granda Cuneo Volley nella sfida valida per il campionato di Serie A1.

Coach Gaspari gestisce le energie del suo gruppo e schiera la Savino Del Bene Volley con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Van Ryk da opposta. D'Odorico e Bergmann come schiacciatrici titolari, Graziani e Alberti da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Armini.

Il Turan Tovuz si schiera in campo con Da-Yeong Lee al palleggio, Cleger come opposta, Ruban e Jae-Yeong Lee in banda, Yang e Abdulazimova come centrali e Karimova nel ruolo di libero.

La Savino Del Bene Scandicci parte forte con Graziani e Van Ryk, portandosi sull'8-5. Il Turan Tovuz reagisce e trova la parità sul 10-10 con due punti consecutivi di Ruban. Le squadre procedono punto a punto fino al 14-14, poi Van Ryk guida l'allungo scandiccese fino al 17-14. Il vantaggio sale a +5 sul 20-15, prima della rimonta ospite fino al 20-19. Nel finale Graziani firma due ace consecutivi per il 23-19 e la Savino Del Bene Volley chiude il set sul 25-21.

La Savino Del Bene Scandicci prende subito il comando de secondol set e, trascinata dagli attacchi di Van Ryk e da un ace della stessa canadese, si porta sull'8-3. Il vantaggio cresce rapidamente, fino al 16-6 e al +10 scandiccese. La Savino Del Bene Volley mantiene il controllo del parziale, allungando ulteriormente con Bergmann, D'Odorico e Alberti. Nel finale arrivano anche il muro di Alberti e l'ace di D'Odorico, prima della chiusura firmata da Bergmann per un netto 25-10.

Il Turan Tovuz inizia forte nel terzo set e si porta subito sul 5-1, sfruttando gli attacchi di Salas e Cleger. La Savino Del Bene Volley prova a reagire con Van Ryk, Bergmann e un ace di D'Odorico, ma le ospiti mantengono il controllo del parziale. Sul 14-18, le scandiccesi tentano la rimonta: Bergmann e il muro di Alberti riportano la squadra a un solo punto di distanza sul 19-20. Nel finale però il Turan Tovuz allunga nuovamente grazie a due ace consecutivi di Ruban e chiude il set sul 20-25 con Salas.

Il Turan Tovuz parte meglio nel quarto parziale e si porta avanti 7-4 grazie al muro di Salas. La Savino Del Bene Volley reagisce e trova la parità sull'8-8. Il muro di Alberti vale il primo vantaggio scandiccese dal 3-2 (11-10). Da quel momento le ragazze di coach Gaspari prendono il controllo del set, allungando con Van Ryk, Ognjenović e Bergmann fino al 16-12. Il vantaggio cresce fino al +7 (20-13), prima della chiusura sul 25-16 firmata da Graziani.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« Partiamo da un presupposto: dobbiamo cambiare il punto di vista e cominciare a mettere più positività intorno alla squadra, perché sento sempre dire: «Partita vinta 3-0, partita dalle due facce, partita negativa». Se continuiamo a tenere gli occhi attaccati al passato, commettiamo un errore madornale. Oggi non abbiamo disputato una bella partita, però abbiamo giocato tre set concreti e un terzo set in maniera negativa, perché abbiamo subito degli ace aspettando che la palla uscisse. Vi aggiungo che in quel set la squadra ha ricevuto 10 palloni positivi e ha realizzato l'80% dei cambi palla. Siamo una squadra che ha alcune insicurezze sulle quali stiamo lavorando. Chiaramente devo anche gestire alcune atlete, perché è impensabile che Bosetti giochi tutte le partite. È altrettanto chiaro che per chi ha giocato meno affrontare una partita di Champions League come questa, che non era affatto banale o scontata, rappresentava un'occasione importante. Del resto, all'interno del roster del Turan Tovuz ci sono giocatrici di qualità. Dobbiamo imparare ad avere maggiore fiducia in noi stesse, perché questa è una squadra che deve acquisire delle certezze. L'unico modo per riuscirci è lavorare, lavorare, lavorare. Però ripeto, diamo anche un po' di energia positiva a questa squadra, perché per me è importante ».

Il tabellino

SAVINO DEL BENE VOLLEY- TURAN TOVUZ 3-1 (25-21, 25-10, 20-25, 25-16)

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Eze n.e., Van Ryk 29, Skinner n.e., Sirressi (L2) n.e., D'Odorico 10, Van Hecke n.e., Aleksić n.e., Bosetti, Ognjenović 7, Armini (L1), Graziani 9, Nwakalor n.e., Bergmann 13, Alberti 9. All.: Gaspari.

TURAN TOVUZ: Koseková, Ruban 17, Yang 12, Abdulazimova 2, Aghazada n.e., Salas 10, Cleger 10, Yoshioka (L2), Carcacés, Karimova (L1), Jae-Yeong Lee 1, Da-Yeong Lee 2, Kirilyuk 3, Imanova n.e.. All.: Rajabov.

ARBITRI: Andreas Daniil (CYP) – Jelena Mitrovic (MNE)

Durata: 22', 19', 25' Tot:

Attacco Pt%: 50% - 46%

Ricezione Pos% (Prf%): 53% (30%) - 42% (26%)

Muri Vincenti: 12-4

Ace: 6-5

MVP: Maja Ognjenović (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1184