ATENE- La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia inizia nella maniera migliore la sua nuova avventura in Challenge Cup battendo in tre set in trasferta l’AEK Atene nell'andata dei 16i, squadra che l’anno scorso aveva fatto soffrire le tigri sino al Golden Set della gara di ritorno. Stavolta la squadra di Andrea Pistola ha messo le cose in chiaro sin dall’inizio, tenendo in pugno la partita con autorevolezza contro una formazione tenace e combattiva, penalizzata dai troppi errori nelle fasi decisive. Frantti (17 punti con il 52%) è stata ancora la più efficace, bene anche Varela (9 punti con il 50% e 3 muri) e bella prova di squadra con nove giocatrici a punti, escluse la sola Bridi e i due liberi De Bortoli e Blasi. La gara di ritorno si giocherà mercoledì 2 dicembre alle 20 al PalaMegabox di Pesaro.

Nel primo set il primo mini break arriva sul 7-5 (errore di Emmanouilidou), poi le tigri allungano via via e piazzano un parziale di 8-0 che spacca in due il set, firmato Frantti e Varela. Enweonwu cerca di tenere in corsa l’AEK, ma la Megabox è spietata e chiude 25-16 con l’attacco di Bierria.

Nel secondo set parte meglio la squadra di casa, che arriva sino al 14-9, sempre trascinata da Enweonwu. Entrano Davidovic per Bici e Giovannini per Bolzonetti, un muro di Frantti ricuce un mini break e poi due errori in fila di Enweonwu e uno di Van De Vyer riportano in parità il punteggio (16-16). Un ace di Varela sigla il sorpasso, Gray e Davidovic e due punti in fila di Frantti fanno scappare la Megabox a +5 (22-17). L’ultimo sforzo delle greche le riporta a un mini break di distacco, ma Frantti e Davidovic non tremano e chiudono il parziale 25-20.

Nel terzo set la Megabox scappa via 5-1 con un muro e un attacco di Varela. L’AEK torna due volte ad una lunghezza, ma Davidovic le ricaccia indietro. Due muri di Giovannini e Gray e due errori di Enweonwu e Gravari sembrano chiudere set e partita (17-12), ma le giallonere non mollano, riportandosi addirittura in parità a quota 22, con il muro di Gravari. Bierria mette a terra con freddezza la palla successiva, Enweonwu pareggia, ma poi Gravari sbaglia la battuta e Enweonwu manda out la palla che dà alle tigri la vittoria 25-23.

Il tabellino

AEK ATHENS – MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA 0-3 (16-25, 20-25, 21-25) –

AEK ATHENS: Leyva 9, Emmanouilidou 2, Van De Vyver, Fakopoulidou 4, Enweonwu 17, Gravari 5, Maniatogianni (L), Zafeiriou, Kavvadia, Kurogo. Non entrate: Mitakidou, Sakka (L), Tsochatzi, Melli. All. Tampouratzis.

MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA: Bici 6, Bolzonetti 5, Candi 5, Frantti 17, Varela Gomez 9, Gray 3, De Bortoli (L), Bierria 2, Blasi, Giovannini 4, Bridi, Davidovic 4. Non entrate: Kochurina. All. Pistola Andrea.

ARBITRI: Justkowska, Cebotari.

Durata set: 26′, 30′, 31′; Tot: 87′.