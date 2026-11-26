VILLORBA (TREVISO)- Un Igor Gorgonzola Novara incredibile, che ha appena cambiato la guida tecnica tornando ad affidarsi a Lorenzo Bernardi dopo aver esonerato Barbolini a seguito della sconfitta interna contro Chieri, va a vincere il derby di Champions League, prima partita della Pool B, sull’inespugnabile campo della Carraro Prosecco Doc Conegliano, firmando un’ incredibile rimonta dal 2-0 al 2-3 (25-18, 25-20, 18-25, 21-25, 13-15) finale. Alle Pantere non bastano i 34 punti di una straripante Isabelle Haak, l’MVP va a Tatiana Tolok, top scorer del match con 39 centri. È la prima sconfitta stagionale della squadra di coach Santarelli, ancora tradita al tie-break in campo europeo.

Coach Daniele Santarelli sceglie Di al palleggio, Haak opposta, Gabi e Zhu schiacciatrici, Cekulaev e Manfredini al centro, De Gennaro libero. Dall’altra parte, coach Bernardi si affida a Cambi, Tolok, Herbots, Alsmeier, Bonifacio, Squarcini, Moro libero.

Pantere subito in versione europea in avvio: dopo il primo time-out ospite sul 6-3, Manfredini si fa aiutare dal nastro per allungare subito con l’ace. Si sblocca Cekulaev (9-5), Cambi si mette in moto in proprio e De Gennaro legge le prime parallele di Tolok (12-7). Novara accorcia con Herbots, ma il muro di Manfredini è provvidenziale (18-14), mentre Haak è calda anche dalla seconda linea (20-15). A. Carraro in conduzione fino alla fine: il set point arriva da una saetta a servizio di Haak, è 1-0 (25-18, 10 centri con il 56% per la svedese nel primo gioco).

Inesauribile De Gennaro nei primi scambi del secondo set (1-1, 4 punti della superstar cinese nel secondo), Zhu si scalda per frenare la buona inerzia dell’Igor (5-5), il primo break gialloblù arriva con il muro di Manfredini (9-8). Tolok e Alsmeier sistemano subito, con lo scatto della russa Novara sorride sul 10-13: Cekulaev alza il muro e con il turno a servizio di Haak l’A. Carraro concretizza un nuovo sorpasso (16-14). Wolosz e Adigwe rilevano la diagonale di partenza, Meme scocca dai 9 metri la fionda del 22-18, Cambi e Tolok annullano due set point, ma il 2-0 diventa realtà grazie alla folgore di Haak da posto 2 (25-20).

Pantere costrette a rincorrere nel terzo grazie alle punture immediate delle zanzare (1-4); prima del muro di Haak De Gennaro è da oscar, Tolok batte il ferro caldo dal servizio, sul 5-9 di Herbots coach Santarelli chiama l’interruzione. Gabi entra in ritmo e Manfredini alza il muro (8-11), scatta l’operazione rincorsa: Haak è ancora letale al servizio, lo è altrettanto Tolok, Zhu le toglie la battuta sul 14-18. Nuova diagonale e Piovesan in seconda linea, ma l’Igor è brava a mantenere i nervi saldi e allunga ancora nel finale: l’ace di Herbots prolunga la contesa (18-25).

Due difese di pregio di Di Gennaro regalano il primo break del quarto set (2-0) a Conegliano, Cekulaev tuona a muro (6-3). Haak continua la sua marcia a suon di pallonetti (8-5), Zhu spezza il rientro prepotente delle ospiti (13-9): De Gennaro si supera ancora, Manfredini benedice il nastro per il 15-11, Franzoso fa lo stesso per il 18-17 e la partita è di nuovo in equilibrio. Coach Santarelli si affida ancora a Wolosz, Tolok da posto 4 fissa il primo vantaggio Novara nel parziale (19-21): Grobelna entra e con il muro fa sognare le ospiti (19-23). Haak annulla un set point, ma Tolok rimanda la conclusione al tie-break.

Quinto set decisivo: un videochek thriller annulla il primo break gialloblù (2-2), Cekulaev mura su uno scambio cruciale (4-3), Novara prende il testimone al cambio campo (7-8). Break Antonio Carraro con il turno a servizio di Manfredini (9-8), Alsmeir fa lo stesso e avvicina le zanzare a pochi passi dal traguardo (9-11). Sillah e Cekulaev murano e danno l’ultima speranza alle Pantere, Haak la alimenta con l’ace del 12-13: Tolok inverte il trend, il matchpoint dell’Igor lo segna ancora la russa (13-15).

I protagonisti-

Daniele Santarelli ( Allenatore A.Carraro Prosecco Doc Conegliano) « Peccato per questo risultato perché adesso saremo costretti a vincere a Novara e tutte le altre partite. Non c’è tempo per guardarci indietro dobbiamo subito scendere in campo in campionato invece sarebbe opportuno fermarci a lavorare su quello che oggi non ha funzionato, invece avremo solo due allenamenti prima della partita di domenica nei quali comunque analizzeremo la partita di oggi ».

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Non c’era modo migliore per iniziare questo nuovo percorso e faccio i complimenti alla squadra per quello che ha messo in campo, dimostrando di avere qualità importanti. Non è una vittoria che ci deve esaltare né che deve farci pensare di aver superato le difficoltà ma sicuramente è una prestazione che ci rende orgogliosi. Dovremo metterla da parte in fretta perché domenica ci aspetta un’altra partita tosta, forse ancor più di questa ».

Il tabellino

CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (25-18, 25-20, 18-25, 21-25, 13-15) –

CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO: Braga Guimaraes 11, Zhu 16, Manfredini 10, Haak 34, Yao, Cekulaev 7, De Gennaro (L), Piovesan, Wolosz, Adigwe 1, Sillah 1. Non entrate: Folie, Arici. All. Santarelli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 3, Herbots 9, Squarcini 8, Alsmeier 12, Bonifacio 4, Tolok 39, Moro (L), Franzoso 1, Weske, Grobelna 1, Carraro 1, Perinelli 2. Non entrate: Bartolini, Awoleye. All. Barbolini.

ARBITRI: Krticka, Puecher.

Durata set: 23′, 27′, 27′, 29′, 19′; Tot: 125′.

MVP: Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 4830

