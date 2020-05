Gabriele Nelli si trasferisce in Russia

BELGOROD (RUSSIA)- Uno dei migliori talenti del volley italiano nella prossima stagione sarà protagonista del campionato russo. E’ ufficiale il trasferimento di Gabriele Nelli alla formazione del Belogorie Belgorod. L’azzurro, ventisei anni per 208 cm di altezza, è cresciuto e maturato nella Trentino Volley, Con questo club, è diventato campione d'Italia (2015) ed ha vinto del campionato mondiale per club (2018) e la Coppa Cev (2019). Ha giocato una stagione a Padova (2017/2018) mentre nella scorsa stagione ha militato nella Gas Sales Piacenza. Nell'ultima Coppa del Mondo giocata in maglia azzurra è stato il top scorer del torneo.