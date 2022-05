Under 22: domani a Guidonia Italia-Irlanda

GUIDONIA (ROMA)- Tutto pronto a Guidonia per il Torneo di Qualificazione all’Europeo Under 22 Maschile che prenderà il via domani, venerdì 20 maggio, al Palasport della cittadina laziale e si concluderà domenica. Nel corso delle tre giornate l’Italia affronterà i pari età di Irlanda (20/05 ore 19.30), Israele (21/05 ore 19.30) e Portogallo (22/05 ore 19.30).

Compreso quello che si disputerà a Guidonia, in questo weekend sono in programma 6 Tornei di Qualificazione all’Europeo U22M: Pool A (Guidonia, Italia), Pool B (Daugavpils, Lettonia), Pool C (Ankara, Turchia), Pool D (Sofia, Bulgaria), Pool E (Pristina, Kosovo), Pool F (Tirana, Albania).

Al termine del weekend, la Nazionale prima classificata di ogni Pool staccherà il pass per i prossimi Campionati continentali di categoria in programma dal 12 al 17 luglio 2022 a Tarnow, in Polonia. Accederà alla fase finale anche la migliore seconda dei 6 gironi di qualificazione.

LO STAFF - Vincenzo Fanizza (allenatore), Adriano Di Pinto (secondo allenatore), Luca Leoni (assistente allenatore), Glauco Ranocchi (team manager e preparatore fisico), Simone Cruciani (scoutman), Marco Penza (medico) e Ottaviano Tateo (fisioterapista).

I 12 AZZURRINI - Leonardo Ferrato (Sieco Service Ortona), Damiano Catania (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Alberto Pol (Delta Group Porto Viro), Francesco Comparoni (Consar Rcm Ravenna), Andrea Schiro, Federico Crosato (Kioene Padova), Victorio Ceban, Matteo Meschiari e Nicola Cianciotta (Synergy Mondovì), Tommaso Stefani (Gioiella Prisma Taranto), Paolo Porro (Powervolley Milano), Giulio Magalini (Verona Volley).

IL CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE-

20/05: Israele-Portogallo (ore 16.30); Italia-Irlanda (ore 19.30)

21/05: Portogallo-Irlanda (ore 16.30); Israele-Italia (ore 19.30)

22/05: Irlanda-Israele (ore 16.30); Portogallo-Italia (ore 19.30)

LE POOL DI QUALIFICAZIONE -

Pool A (Guidonia, Italia) - Italia, Portogallo, Israele, Irlanda

Pool B (Daugavpils, Lettonia) - Serbia, Lettonia, Isole Faroe

Pool C (Ankara, Turchia) - Ucraina, Turchia, Danimarca, Islanda

Pool D (Sofia, Bulgaria) - Bulgaria, Francia, Ungheria

Pool E (Pristina, Kosovo) - Kosovo, Olanda, Slovacchia, Azerbaigian

Pool F (Tirana, Albania) - Albania, Austria, Montenegro