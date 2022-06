Sedici azzurre a Milano in vista di Brasilia

MILANO-Il C.T. Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni per il collegiale di preparazione alla seconda week di Volleyball Nations League che vedrà l’Italia impegnata a Brasilia (Brasile) dal 15 al 19 giugno. Saranno 16 le azzurre che si ritroveranno al Centro Pavesi domani, mercoledì 8 giugno. Nei prossimi giorni il CT azzurro deciderà l’elenco delle 14 che partiranno alla volta del Brasile (nella notte tra l’11 e il 12 giugno) per prendere parte alla Pool 4 di VNL. Le due atlete escluse dalla lista delle 14 per Brasilia saranno poi aggregate al gruppo U21 al lavoro a Chiavenna in preparazione del Giochi del Mediterraneo fino al 19 giugno.