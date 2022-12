Il romano Federico Fagiani in Giappone vince la Coppa dell'Imperatore

TOKYO (GIAPPONE)- Il volley italiano trionfa anche in Giappone. Gli Jtekt Stings allenati dal tecnico romano (di Anguillara) Federico Fagiani ha conquistato la prestigiosa Coppa dell’Imperatore battendo in finale gli storici rivali dei Toray Arrows per 3-0 (25-21, 25-13, 25-17). Nelle file degli Jtekt Stings gioca fra gli altri Tine Urnaut, vecchia conoscenza della nostra Superlega dove ha giocato per diversi anni.