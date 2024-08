Roko Sikiric eletto presidente della CEV

NAPOLI-Nel corso dell'Assemblea Generale della CEV, svoltasi oggi presso il Maschio Angioino di Napoli, il croato Roko Sikiric è stato eletto presidente della Confederazione Europea per il quadriennio 2024-2028. Non è riuscita la scalata alla massima carica continentale all'Italiano Renato Arena che ha raccolto 16 preferenze contro le 36 del neo presidente.



Il neo presidente ha in seguito annunciato i nomi di tre membri del Consiglio di Amministrazione: Clodagh Nic Canna (Irlanda), Ivan Knezevic (Serbia) e Leonel Salgueiro (Portogallo).



Tramite votazione sono stati eletti altri sei membri del Board Cev: Lubomir Ganev (Bulgaria), Guy Juwet (Belgio), Emma Labrador (Gibilterra), Marek Pakosta (Cechia), Eric Tanguy (Francia) e Arturs Vitkovskis (Lettonia).