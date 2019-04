Volley: stabilito il programma delle amichevoli della nazionale di Blengini

ROMA- Nell’arco della lunga e intensa stagione internazionale che la vedrà scendere in campo in quattro manifestazioni ufficiali, la Volley Nations League, il Torneo di Qualificazione Olimpica, i Campionati Europei e la World Cup, la Nazionale Maschile sosterrà anche una serie di match amichevoli che serviranno al tecnico Blengini a preparare i match ufficiali.

Prima dell'esordio nella Volleyball Nations League, previsto nel week end 31 maggio – 2 giugno, gli azzurri affronteranno in un doppio confronto amichevole il Giappone il 23 e 24 maggio a Cagliari alle ore 20.

Conclusa poi la seconda edizione della manifestazione itinerante voluta dalla FIVB per sostituire la World League, l'Italia, in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari, se la vedranno con la Slovenia il 24 luglio a Civitanova Marche alle ore 20 e il 26 luglio alle ore 18 a Chieti.

Pochi giorni la nazionale tornerà in campo per un doppio confronto con il Belgio il 1 agosto alle ore 21 e il giorno seguente alle ore 19. Entrambi gli incontri si giocheranno a Bari.

Dopo Ferragosto la Nazionale Maschile riprenderà poi il lavoro a Cavalese (TN) in vista dei Campionati Europei.

IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI-

23 maggio ore 20, Cagliari: Italia-Giappone

24 maggio ore 20, Cagliari: Italia-Giappone

24 luglio ore 20, Civitanova Marche (MC): Italia-Slovenia

26 luglio ore 18, Chieti: Italia-Slovenia

1 agosto ore 21, Bari: Italia-Belgio

2 agosto ore 19, Bari: Italia-Belgio