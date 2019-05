L'Italia batte il Giappone in amichevole a Cagliari

CAGLIARI- Parte con una vittoria la stagione della Nazionale Seniores Maschile che supera il Giappone 3-1 (25-20, 18-25, 25-16, 25-21) nella prima delle due amichevoli in programma al PalaPiRastu di Cagliari.

LA CRONACA DEL MATCH-

Il ct degli Azzurri Gianlorenzo Blengini per l’avvio di gara si affida al sestetto composto da Antonov, Russo, Nelli, Lavia, Candellaro, Sbertoli e al libero Pesaresi. Dall’altra parte della rete coach Nakagaichi risponde schierando Ishikawa, Lee, Nishida, Yanagida, Takahashi, Hideomi e il libero Ide.

Esordio in magia azzurra per Oreste Cavuto, Giulio Pinali e Daniele Lavia. Mvp di serata Gabriele Nelli autore di 12 punti, 1 ace e 3 muri.

Dopo un avvio equilibrato (5-5) è la formazione azzurra a riuscire nel primo allungo di serata portandosi sul +4 (10-7). Un vantaggio che i ragazzi di coach Blengini amministrano bene nel corso di tutta la durata del parziale e che gli permette di chiudere la prima frazione senza patemi a proprio favore (25-20).

Nel secondo set il Giappone parte forte piazzando un break che lo porta sul +5 (3-8). La reazione azzurra non tarda ad arrivare e un muro piazzato di Candellaro e compagni segna la parità (13-13). Sono però i ragazzi allenati da Nakagaichi a riprendere in mano le redini del gioco e a conquistare il secondo set (18-25).

Per un lungo tratto la terza frazione si sviluppa sul filo dell’equilibrio (10-10). E’ l’Italia a piazzare il primo allungo consolidato dall’efficacia in attacco di Lavia e un ace di Polo (14-10). Capitan Antonov e compagni prendono il largo spinti da due ace di Lavia e all’efficacia del muro (20-13). Il finale è tutto azzurro: i ragazzi di coach Blengini chiudono agevolmente 25-16.

E’ il Giappone a piazzare il primo break in avvio di quarto set (5-9). Gli Azzurri ritrovano continuità nella manovra: con Nelli pareggiano i conti (11-11) e con un ace di Cavuto allungano il passo (15-13). Pronta la reazione degli ospiti che si riportano sulla parità (17-17) ma cedono sotto l’efficacia azzurra. Sfruttando un errore avversario i ragazzi di Blengini chiudono la partita senza patemi (25-21).



DOMANI LA SECONDA AMICHEVOLE -

Domani sera gli Azzurri disputeranno una seconda amichevole sempre contro la Nazionale del Giappone. Il fischio d’inizio è fissato alle 20 e la gara sarà ospitata al PalaPirastu di Cagliari. Sarà possibile assistere alla partita in diretta streaming attraverso il canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo.

IL TABELLINO-

ITALIA-GIAPPONE 3-1 (25-20, 18-25, 2-16, 25-21)

ITALIA: Antonov 6, Russo 5, Nelli 18, Lavia 9, Candellaro 6, Sbertoli 3; Pesaresi (L), Raffaelli 3, Anzani 5, Polo 5, Cavuto 4, Pinali 1. Ne: Spirito, Argenta. All. Blengini.

GIAPPONE: Ishikawa 24, Lee 4, Nishida 14, Yanagida 2, Takahashi 7, Hideomi; Yamamoto (L), Otake 1, Yamauchi, Sekita, Takano 8, Hisahara, Onodera 1, Ide (L). All. Nakagaichi.

ARBITRI: Caretti e Verrascina.

DURATA SET: 29’, 30’, 26’, 31’.

ITALIA: a 10, bs 17, mv 16, et 21.

GIAPPONE: a 3, bs 16, mv 6, et 28.