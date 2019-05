Da martedì a Conegliano protagoniste le azzurre di Mazzanti

CONEGLIANO (TREVISO)- È tutto pronto a Conegliano Veneto per il secondo round della Volleyball Nations League femminile 2019, da martedì a giovedì le azzurre di Davide Mazzanti, Serbia, Stati Uniti e la Repubblica Dominicana daranno spettacolo alla Zoppas Arena.

La nazionale italiana raggiungerà domani mattina la cittadina veneta e in serata sosterrà un allenamento nell’impianto di gioco. Nel primo match della pool 5 l’Italia se la vedrà con la Repubblica Dominicana (28 maggio, ore 20), mercoledì 29 maggio (ore 20) toccherà agli Stati Uniti e infine giovedì andrà in scena la riedizione della finale del Mondiale 2018 contro la Serbia (ore 20).

All’importante e intensa tre giorni di gare la nazionale tricolore si presenta con quasi tutto il gruppo che ottenuto la medaglia d’Argento alla rassegna, più alcuni rientri eccellenti come Raphaela Folie e Caterina Bosetti, entrambe costrette a saltare la scorsa stagione a causa di infortuni.

Questo l’elenco delle quattordici atlete che il ct Mazzanti potrà impiegare a Conegliano: (Alzatrici) Alessia Orro e Ofelia Malinov; (Centrali) Sara Alberti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela Folie; (Libero) Monica De Gennaro e Beatrice Parrocchiale; (Schiacciatrici) Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Myriam Sylla e Caterina Bosetti; (Opposto) Paola Egonu.

Domani alle ore 13.30, presso l’Hotel le Terrazze (Via Roma 72/A-B 31020 Villorba, TV) si terrà la conferenza stampa di presentazione della Pool di Conegliano, durante la quale interverranno gli allenatori delle quattro nazionali.

IL CALENDARIO DELLA VNL FEMMINILE - 2° ROUND (28-30 MAGGIO)-

Pool 5 - Conegliano Veneto, Italia

28/5: USA-Serbia (ore 17), Italia-Rep. Dominicana (ore 20)

29/5: Serbia-Rep. Dominicana (ore 17), Italia-USA (ore 20)

30/5: Rep. Dominicana-USA (ore 17), Italia-Serbia (ore 20)

Pool 6 - Ankara, Turchia

28/5: Russia-Germania (ore 13.30), Turchia-Giappone (ore 16.30)

29/5: Giappone-Russia (13.30), Germania-Turchia (16.30)

30/5: Giappone-Germania (13.30), Turchia-Russia (16.30)

Pool 7 - Macao, Cina

28/5: Belgio-Corea del Sud (9.30), Cina- Tailandia (13.30)

29/5: Corea del Sud-Tailandia (10.30), Cina-Belgio (13.30)

30/5: Belgio-Tailandia (10.30), Cina-Corea del Sud (13.30)

Pool 8 - Apeldoorn, Olanda

28/5: Bulgaria-Polonia (16.30), Olanda-Brasile (19.30)

29/5: Polonia-Brasile (16.30), Olanda-Bulgaria (19.30)

30/5: Polonia-Olanda (16.30), Brasile-Bulgaria (19.30)

LA CLASSIFICA GENERALE-

Turchia e Stati Uniti 3V 9p, Italia 3V 8p, Polonia 2V 7p, Brasile, Serbia e Repubblica Dominicana 2V 6p, Belgio 2V 5p, Giappone, Olanda, Cina, Russia e Thailandia 1V 3p, Bulgaria 0V 0p, Germania e Corea del Sud 0V 0p.