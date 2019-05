A Conegliano l' Italia di Mazzanti batte la Rep.Domenicana

CONEGLIANO (TREVISO)- Prosegue spedita la marcia dell'Italia Femminile nella Volleyball Nations League. Le ragazze di Mazzanti stasera, all'esordio nella Pool casalinga di Conegliano Veneto, hanno superato per 3-1 (25-18, 27-25, 18-25, 25-20) la Repubblica Dominicana, quarto successo in altrettante gare in questa edizione della competizione internazionale, il dodicesimo se si tiene conto anche delle ultime otto nello scorso anno.



Contro le caraibiche le ragazze di Davide Mazzanti hanno dominato nel primo set, mentre nel secondo hanno dovuto soffrire di più per avere la meglio sulle avversarie. A favore delle dominicane il terzo parziale, nel quale le vice campionesse del mondo non si sono espresse al meglio. Nel quarto set determinante è stato l’ingresso di Paola Egonu che ha guidato insieme Lucia Bosetti le compagne alla vittoria.



Rispetto alla tappa di Opole, le novità nella formazione di partenza due sono state le novità: Anna Danesi e Monica De Gennaro. Una nota positiva è stato il ritorno in campo con la maglia azzurra di Caterina Bosetti, assente lo scorso anno a causa dell’infortunio al ginocchio sinistro.

Nell’Italia importante il contributo di Lucia Bosetti, preziosa anche a muro, mentre Elena Pietrini si è fatta sentire in attacco. Nel quarto set determinante è stato l’ingresso di Paola Egonu che ha guidato insieme Lucia Bosetti le compagne alla vittoria

Domani nella seconda giornata di gare la formazione tricolore tornerà in campo per affrontare gli Stati Uniti (ore 20.00), oggi vittoriosi 3-1 (23-25, 25-16, 25-15, 25-21) sulla Serbia.

LA CRONACA DEL MATCH–

Come formazione iniziale Davide Mazzanti ha schierato Malinov in palleggio, Sorokaite opposto, schiacciatrici Lucia Bosetti e Pietrini, centrali Alberti e Danesi, libero De Gennaro.

Nella prima frazione l’Italia si è immediatamente portata al comando, Malinov e compagne con grande decisione hanno imposto il proprio ritmo, mentre le avversarie sono andate in confusione (11-5). Nella formazione tricolore, in evidenza la coppia Alberti-Bosetti, tutto ha funzionato alla perfezione e così il divario si è fatto ancora più pesante (15-5). Nel finale le dominicane sono cresciute, ma le azzurre hanno gestito il vantaggio e chiuso con Sorokaite (25-18).

Meno brillante l’avvio delle ragazze di Mazzanti nel secondo set, la dominicana ha allungato (1-5) sfruttando alcuni errori delle vice campionesse mondiali. L’ottimo turno in battuta di Indre Sorokaite, tre aces, ha permesso all’Italia di reagire e poi di annullare lo svantaggio (8-8). Per lunghe fasi le due squadre hanno viaggiato appaiate (16-14), nell’Italia ha trovato spazio Caterina Bosetti al posto di Pietrini. A rompere l’equilibrio sono state le caraibiche (21-23), ma le vice campionesse mondiali hanno prontamente ricucito (23-23). Cancellata la palla set alle avversarie, l’Italia a sua volta ne ha sprecata una, prima di fissare il punteggio sul (27-25) grazie a un bel muro di Lucia Bosetti.

La Repubblica Dominicana ha replicato la partenza lanciata nella terza frazione e le azzurre hanno accusato il colpo (3-7). Le ragazze di Mazzanti sono andate fuori giri, al contrario delle avversarie che hanno spinto sull’acceleratore (11-17). L’Italia con dentro Egonu e Orro ha tentato nel finale un’ammirevole rimonta, ma lo svantaggio si è rivelato troppo pesante (18-25).

Spinte dalla vittoria del set le caraibiche hanno tentato subito di scappare anche nel quarto (5-8), ma le azzurre (in campo Chirichella) questa volta hanno reagito. Determinante è stato l’ingresso di Paola Egonu, capace insieme alle sue compagne di spegnere le ambizioni delle avversarie e di ribaltare l’inerzia (20-17). Un’ottima Lucia Bosetti ha propiziato ha lanciato ulteriormente l’Italia che si è imposta (25-20).

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Allenatore Italia)- « Sono soddisfatto di questa vittoria, anche se nel corso della partita non sono mancati i momenti di difficoltà. La partita di questa sera dimostra come la Volleyball Nations League sia un torneo sempre di alto livello e ogni incontro può nascondere insidie. Ogni anno noi presentiamo giocatrici nuove, però allo stesso modo fanno anche le squadre avversarie e quindi preparare bene le gare diventa sempre molto complicato. Domani ci aspettano gli Stati Uniti e sicuramente dovremo dare il meglio per superarli ».



Anna Danesi (Italia)- « Abbiamo portato a casa una vittoria sofferta, a partire dal secondo set la Repubblica Dominicana ci ha messo in difficoltò, però siamo riusciti a spuntarla. Credo sia normale a questo punto della stagione non essere costanti a livello di gioco, ma l’intesa migliore andrà trovata partita dopo partita. Siamo felici di aver regalato un successo e speriamo di fare altrettanto nelle prossime due difficili sfide contro Stati Uniti e Serbia ».

IL TABELLINO-

ITALIA - REP. DOMINICANA 3-1 (25-18, 27-25, 18-25, 25-20)

ITALIA: Malinov 3, Danesi 6, Bosetti L. 16, Sorokaite 17, Alberti 7, Pietrini 15. Libero: De Gennaro, C. Bosetti, Egonu, Orro, Chirichella 1, Parrocchiale (L). N.e: Folie e Sylla. All. Mazzanti

REP. DOMINICANA: Rivera 1, Martinez J. 10, Marte, De La Cruz 15, Arias, Martinez B 19. Libero: Martinez C. Eve 8, Moreno, Gonzalez, Perez, Pena 7, Rodriguez (L). N.e: Rodriguez M. All. Kwiek.

ARBITRI: Rodriguez (Spa) e Gerothodoros (Gre).

Spettatori: 2343. Durata Set: 26’, 32’, 29’, 27’

Italia: 6 a, 13 bs, 6 m, 27 et.

Rep. Dominicana: 7 a, 11 bs, 11 m, 22 et.