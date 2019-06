Contro il Giappone è Grand Italia, le azzurre vincono 3-0

Le ragazze di Davide Mazzanti sono state protagoniste di una prova praticamente perfetta: ritmo alto, pochi errori e una fase muro-difesa eccellente. A tutto questo si è aggiunto in attacco la potenza di Paola Egonu, ma tutte le vice campionesse mondiali oggi si sono espresse al meglio.

Il Giappone, da sempre avversario molto ostico, per due set non è mai riuscito a impensierire le azzurre e solo nel terzo ha tentato di reagire, ma le ragazze di Mazzanti hanno disinnescato il pericolo.

Il 3-0 sul Giappone, una delle diretta concorrenti, permette a De Gennaro e compagne di compiere un altro importante passo verso la Final Six di Nanchino (3-7 luglio): obiettivo dichiarato dell’Italia.

Domani l’ultima giornata della tappa di Hong Kong vivrà il clou con la super sfida tra le azzurre e la Cina (ore 14.30 diretta su EuroSport Player e Volleyballworld.tv), un grande classico delle ultime stagioni con il punto più alto vissuto nella semifinale mondiale 2018.

LA CRONACA DEL MATCH -

Come formazione iniziale il tecnico italiano ha schierato Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Pietrini, centrali Danesi e Fahr, libero De Gennaro.

Ottimo il primo set dell’Italia, la fase muro-difesa azzurra ha imbrigliato alla perfezione l’attacco avversario e il Giappone ha perso subito contatto (10-6). Una Paola Egonu ispirata (11 punti nel parziale) ha spinto ulteriormente avanti le compagne, mentre il Giappone ha fatto molta fatica a mettere a terra la palla (16-10). Una schiacciata di seconda e una battuta vincente di Malinov hanno piegato definitivamente le asiatiche, superate (25-21).

L’atteggiamento delle vice campionesse mondiali non è cambiato nel secondo parziale, De Gennaro e compagne sino portate velocemente al comando (7-4). Le ragazze di Mazzanti hanno tenuto un ritmo altissimo, Malinov ha innescato bene le sue attaccanti e il muro italiano ha continuato a fare la sua parte (16-11). Per tutto il resto del parziale la squadra nipponica è stata in totale balia delle azzurre, che si sono imposte con un pesante (25-16).

Nel terzo set è arrivato il primo momento di difficoltà della formazione tricolore (8-12), Mazzanti è così ricorso alla panchina: dentro Sorokaite e Chrichella per Egonu e Fahr. L’Italia con grande pazienza non ha perso la testa e punto su punto ha dato vita a una prolungata rimonta, che si è conclusa brillantemente (25-22).