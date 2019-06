L'Italia cede un set ma doma l'Australia

VARNA (BULGARIA)- Il cammino dell’Italia nel terzo round della Volleyball Nations League prosegue con una vittoria per 3-1 (25-18, 30-32, 25-18, 25-15) sull’Australia.

Tutto facile per gli azzurri che chiudono agevolmente il primo set. Nel secondo parziale l’Italia fatica nel punto a punto e la seconda frazione va all’Australia. Con convinzione i ragazzi di Blengini riprendono il loro cammino e riescono a chiudere senza difficoltà anche il terzo e il quarto set conquistando così la sesta vittoria della VNL.

Domani gli azzurri torneranno in campo per la terza e ultima partita della Pool 10 e alle 19.40 sfideranno la Bulgaria.

LA CRONACA DEL MATCH–

Oggi, per l’avvio di gara, il ct Chicco Blengini modifica il sestetto iniziale e sceglie Riccardo Sbertoli in regia, gli schiacciatori Daniele Lavia e Oreste Cavuto, i centrali Matteo Piano e Roberto Russo, l’opposto Gabriele Nelli e il libero Fabio Balaso. Il risultato però è ancora vincente.

Il primo break di giornata è targato Australia (3-1), ma è l’Italia ad arrivare in vantaggio al primo time out tecnico (5-8) con il punteggio fissato da due muri consecutivi di Piano. Il videocheck che conferma un tocco a muro e un ace di Lavia consolidano il vantaggio azzurro +5 (6-11) che aumenta al secondo time out tecnico (10-16). L’efficacia in attacco di Nelli, Lavia e Piano e la solidità del muro italiano permettono ai ragazzi di Blengini di chiudere agevolmente il primo set a proprio favore (18-25). Nella seconda frazione parte bene la Nazionale tricolore che si porta subito in vantaggio (2-6) ma subisce la rimonta avversaria (7-7). La gara procede quindi per un lungo tratto con le due formazioni appaiate (15-15). Gli azzurri accelerano nuovamente e con Nelli, Sbertoli (per lui il primo dei 4 ace di giornata) e il contributo degli errori avversari si riportano sul +4 (16-20). Il set si accende nel finale con gli australiani che pareggiano i conti e hanno in mano il primo della lunghissima serie di set point a disposizione dell’una e dell’altra squadra. Nel conciato finale in campo per l’Italia Anzani, Giannelli e Antonov. Alla fine sono gli australiani a spuntarla (32-30).

E’ il muro a fare la differenza in avvio del terzo set: grazie a questo fondamentale gli azzurri segnano i due punti consecutivi che fissano lo score sul 5-8 e arrivano con +3 di vantaggio al primo time out tecnico. Antonov e Nelli fanno sentire la loro presenza in attacco, la squadra è solida in seconda linea e il vantaggio azzurro si amplia (11-16). Con continuità ed efficacia gli azzurri sviluppano il proprio gioco senza lasciare spazio agi avversari (18-25).

Avvio equilibrato del quarto set (7-7). E’ l’Italia a trovare lo spunto giusto per il primo allungo e due ace consecutivi di Sbertoli e uno di Antonov contribuiscono ad ampliare il vantaggio azzurro (11-16). Il set diventa un lungo monologo italiano. L’Australia non riesce a reagire all’onda azzurra e l’Italia conquista la sesta vittoria in questa Volleyball Nations League (15-25).

IL TABELLINO-

AUSTRALIA-ITALIA 1-3 (18-25, 32-30, 18-25, 15-25)

AUSTRALIA: Graham 3, Dosanjh 4, Staples 7, Weir 7, Stockton 7, Richards 5; Perry (L), O’Dea, Walker 7, Smith 10, Williams 3, Viles 3, Colotti. Ne: Mote. All. Lebedew.

ITALIA: Piano 11, Sbertoli 7, Cavuto 1, Russo 6, Nelli 27, Lavia 16; Balaso (L), Candellaro, Giannelli, Raffaelli, Antonov 10, Anzani 5. Ne: Pesaresi, Pinali. All. Blengini.

DURATA SET: 25’, 41’, 27’, 28’

ARBITRI: Fabrice Collados (FRA) e László Adler (HUN)

AUSTRALIA: 5 a, 9 bs, 7mv, 22 et.

ITALIA: 11 a, 17 bs, 18 mv, 27 et.