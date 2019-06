La Francia spegne i sogni di Final Six dell'Italia

BRASILIA (BRASILE)- Un’ Italia che per lunghi tratti ha giocato alla pari con la Francia alla fine si arrende 3-1 (27-25; 25-19; 21-25; 25-20) ai transalpini e abbandona definitivamente il sogno di poter accedere alla Final Six di Volleyball Nations League. La giovane formazione di Blengini ha perso in volata il primo set, dopo aver a lungo inseguito e fallito un set point, si è dovuta inchinare agli uomini di Tillie nel secondo, più concreti in attacco e capaci di difese incredibili, ha avuto un sussulto importante nel terzo parziale grazie alle prodezze di Pinali, concreto in attacco e al servizio, per poi tornare a subire nel quarto il ritorno dei francesi che hanno avuto in Kevin Tillie, Chinenyeze e Patry, orchestrati da un sempre positivo Toniutti, gli uomini più convincenti. Per gli azzurri grande prova di Mazzone ed il sempre più positivo Lavia. Domani ultimo impegno stagionale in VNL per gli azzurri contro il Brasile. LA CRONACA DEL MATCH–

Parte col piede giusto l’Italia che si porta subito in vantaggio (1-3), ma non tarda ad arrivare la reazione avversaria: i francesi pareggiano i conti (4-4) e sorpassano (7-5). L’ace di Pinali vale la nuova parità (7-7). E’ la Francia a riprendere in mano le redini del gioco e a trovare una nuova accelerazione (12-8). Il time out chiamato dal ct Blengini aiuta a far ripartire la manovra azzurra e Antonov e compagni ristabiliscono l’equilibrio (18-18). Si procede quindi punto a punto con gli azzurri che restano incollati agli avversari. Nel finale è la Francia a trovare lo spunto decisivo e a chiudere il primo set a proprio favore (27-25).

L’avvio della seconda frazione è caratterizzato per un lungo tratto dall’equilibrio (6-6). L’Italia sfrutta le imprecisioni avversarie e con Russo a segno si trova avanti al primo time out tecnico (6-8). Gli azzurri mantengono la Francia a distanza (11-13) ma la reazione dei transalpini non tarda ad arrivare. Toniutti e compagni ristabiliscono la parità (13-13) e piazzano il break decisivo (18-13) che gli permette di chiudere anche il secondo set (25-19)

Come avvenuto nel set precedente anche in avvio di terza frazione si procede punto a punto (5-5). E’ l’Italia a trovare il primo allungo e ad arrivare al primo time out tecnico sul +2 (6-8). I francesi si riavvicinano e sorpassano (11-9) ma l’efficacia del muro azzurro contribuisce alla nuova ripartenza dei ragazzi di coach Blengini (14-16). Due ace consecutivi di Pinali permettono agli azzurri di allungare ulteriormente (14-19) e di poter chiudere senza patemi il terzo set (21-25).

E’ di marca francese la partenza della quarta frazione (8-5). E’ un mani out di Lavia a siglare il nuovo pari (10-10). Pronta la ripartenza avversaria: i ragazzi di coach Tillie si riportano in vantaggio (13-10) e mantengono gli azzurri a distanza (20-16) fino a chiudere set e partita (25-20).

IL TABELLINO-

ITALIA-FRANCIA 3-1 (27-25; 25-19; 21-25; 25-20)

ITALIA: Sbertoli 2, Antonov 5, Lavia 13, Mazzone 11, Russo 6, Pinali 17. Pesaresi (L). Cavuto 6, Argenta 1, Spirito, Polo. Non entrati: Balaso (L), Raffaelli, Ricci, Polo. All. Blengini.

FRANCIA: Toniutti, Tillie K. 15, Le Roux 3, Boyer 6, Louati 7, Chinenyeze 11. Grebennikov (L). Patry 12, Lyneel, Bultor 4, Rossard T. 4, Brizard, Rossard N. Non entrato: Le Goff. All. Tillie L.

ARBITRI: Charles (Tri) e Cespedes (Dom).