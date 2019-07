Dick Kooy convocato per lo stage azzurro

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Lo schiacciatore olandese, con passaporto italiano, Dick Kooy si aggregherà al gruppo azzurro che lavorerà a Civitanova Marche in preparazione al torneo di qualificazione olimpica. Kooy, gioca attualmente nella Dinamo Mosca ma c’è più di una voce che lo vorrebbero di nuovo nel nostro campionato, dopo le stagioni vissute a Modena e a Macerata. La convocazione per lo stage che durerà fino al 15 luglio, potrebbe precludere ad un suo ingresso in pianta stabile nella rosa della nazionale di Blengini anche se da regolamento ogni nazionale può schierare un solo naturalizzato e la nostra casella è già occupata da Osmany Juantorena. Vedremo nelle prossime settimane quelle che saranno le decisioni del CT.