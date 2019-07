Test match: le azzurre vincono 3-2 contro la Turchia

ALASSIO (SAVONA)- A distanza di quasi un mese, Chirichella e compagne hanno cancellato il 3-0 contro la Turchia, subito nelle finali della VNL, e hanno superato le avversarie 3-2 (25-22, 22-25, 25-19, 20-25, 17-15) di fronte ai quasi 2000 spettatori del PalaRavizza di Alassio. Dopo un buon primo set da parte delle azzurre, nel secondo è stata la Turchia a prevalere. La terza frazione ha visto le ragazze di Mazzanti tornare al comando e imporsi con autorità. Nel quarto parziale la formazione tricolore è calata e le avversarie hanno così prolungato la gara al quinto. Al termine di un tie-break molto emozionante è statà la nazionale azzurra a festeggiare (17-15)

In vista della lista definitiva per la qualificazione olimpica di Catania, oggi il commissario tecnico Davide Mazzanti ha ridotto a quindici le atlete in collegiale ad Alassio: Carlotta Cambi ha lasciato il raduno azzurro. Prima della partita serale le due squadre hanno sostenuto un allenamento congiunto, conclusosi 2-1 per la nazionale azzurra.

Domani (ore 20.30) è in programma sempre al PalaRavizza il secondo test-match tra Italia e Turchia che ha già fatto registrare il tutto esaurito. La gara sarà trasmessa in diretta su RaiSport+Hd. La tre giorni di Alassio si chiuderà venerdì con l’ultima gara che si svolgerà alle ore 16: i biglietti sono ancora in vendita.

LA CRONACA DELLA GARA - L'Italia si è schierata in campo con Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Pietrini e L. Bosetti, centrali Chirichella e Danesi, libero De Gennaro. Miriam Sylla è stata tenuta a riposo per una botta al polso destro.

Nel primo set le vice campionesse mondiali hanno allungato sull'8-6, guidate da un'ottima Paola Egonu. L'attacco azzurro ha tenuto un buon ritmo, mentre le avversarie hanno faticato, soffrendo la fase difensiva delle ragazze di Mazzanti (16-12). La squadra di Guidetti ha tentato di riportarsi in parità (17-19), ma l'Italia ha gestito con sicurezza il vantaggio sino al definitivo (25-22).

Nella seconda frazione Chirichella e compagne si sono portate avanti sul (10-7), poi la fase break azzurra è andata in crisi e la Turchia ne ha approfittato (10-11). La nazionale tricolore ha commesso molto errori e lo svantaggio è cresciuto sempre di più (11-16). Mazzanti si è giocato la carta Sorokaite schiacciatrice, al posto di Pietrini, e il cambio ha dato i sui frutti (16-20). Le vice campionesse mondiali hanno addirittura sfiorato la rimonta, dovendo tuttavia cedere nel finale (22-25).

L'Italia è tornata a esprimersi su buoni livelli nel terzo parziale, le azzurre hanno preso in mano il comando del gioco e la Turchia ha perso terreno (13-10). Malinov ha innescato molto bene le sue attaccanti e così le vice campionesse mondiali hanno incrementato il distacco (15-11). Le ragazze di Mazzanti non hanno mai abbassato il ritmo, chiudendo con un perentorio (25-19).

L’andamento è cambiato nuovamente nel quarto set, le turche hanno allungato e l’Italia è stata costretta a inseguire (12-16). Sorokaite ha preso ancora il posto di Pietrini, ma la squadra di Guidetti non ha più mollato il comando e ha fissato il punteggio sul (20-25).

Le azzurre, fuori Egonu per Sorokaite, hanno reagito nel tie-break, guadagnando un buon vantaggio (6-3). Le turche hanno replicato e le cose sono tornate in parità (8-8). L'equilibrio è durato sino al (13-13), prima che la Turchia arrivasse per prima al match point (13-14). Le vice campionesse mondiali, però, non hanno mollato e dopo aver cancellato la chance alle avversarie si sono andate a prendere il successo (17-15).







IL TABELLINO-

ITALIA - TURCHIA 3-2 (25-22, 22-25, 25-19, 20-25, 17-15).

ITALIA: Malinov 2, Pietrini 15, Chirichella 7, Egonu 25, L. Bosetti 6, Danesi 10. Libero: De Gennaro. Sorokaite 12, Parrocchiale, Orro. N.e: Folie, Fahr, Nwakalor, C.Bosetti, Sylla. All. Mazzanti

TURCHIA: Ercan 9, Akman 12, Ozbay 4, Ismailoglu 5, Erdem 14, Karakurt 10. Libero: Akoz. Dilik 1, Yilmaz 3, Boz 9, Yildirim 2, Baladin 3. N.e: Zehra, Kalac, Sarioglu, All. Guidetti

Arbitri: Goitre e Pristerà

Spettatori: 1950. Durata set: 27', 27', 24', 26’, 21’.

ITALIA: 6 a, 17 bs, 8 m, 42 et.

TURCHIA: 10 a, 10 bs, 6 m, 38 et.