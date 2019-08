L'Italia travolge anche il Belgio, domani lo spareggio con l'Olanda

CATANIA- Un’Italia senza sbavature porta a casa la seconda vittoria nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi superando stasera al Pala Catania con un netto ed eloquente 3-0 (25-17; 25-16; 25-16) il Belgio. Domani le azzurre sfideranno l’Olanda, a sua volta a punteggio pieno dopo aver battuto stasera il Kenya per 3-0 (25-17; 25-10; 25-10) nella sfida da dentro o fuori che vale il pass per di Tokyo.

L’Italia comunque anche contro Grobelna e compagne ha giocato una partita impeccabile che nulla ha concesso all’avversaria. Intorno ad Egonu, come al solito mattatrice, le azzurre si sono espresse tutte ad altissimo livello. Una citazione particolare per Raphaela Folie, a cui Mazzanti ha confermato la fiducia al posto di Danesi, che si è resa protagonista di una prestazione davvero pregevole confermando il suo pieno recupero ai massimi livelli.

Negli altri gironi di qualificazione olimpica il Brasile ha strappato il pass per Tokyo 2020, grazie al 3-2 nel match decisivo contro la Repubblica Dominicana.



LA CRONACA DEL MATCH-

Come formazione iniziale l’unica novità è stata Folie per Danesi, il ct azzurro ha poi confermato Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, al centro Chirichella, libero De Gennaro.

Perfetto l’avvio delle azzurre, Egonu ha fatto male in attacco, ma a fare la differenza è stata tutta la squadra (9-4). Malinov ha variato spesso il gioco e il Belgio non è mai stato capace di replicare (15-9). Il muro tricolore ha fermato più volte le giocatrici avversarie, mentre in fase di contrattacco le azzurre hanno osato e messo in pratica quella pallavolo creativa, chiesta da Mazzanti (25-17).

Nella seconda frazione l’equilibrio è durato sino (4-4), poi le vice campionesse mondiali hanno cambiato marcia (11-8). Egonu e compagne hanno dato vita a un lunghissimo parziale, scavando un profondo solco tra loro e il Belgio (17-8). Le fasi successive, in evidenza Chirichella, hanno visto le azzurre amministrare il vantaggio e imporsi con un perentorio (25-16).

Al rientro in campo l’Italia ha allungato con decisione, mentre il Belgio per l’ennesima volta è andato in difficoltà (8-4). A differenza dei set precedenti la formazione ospite ha tentato di reagire, ma le ragazze di Mazzanti hanno spinto nuovamente sull’acceleratore e lo show azzurro si è chiuso sul (25-16), per la gioia del pubblico del PalaCatania.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti ( Allenatore Italia)- « Stiamo crescendo, abbiamo giocato meglio in contrattacco rispetto a ieri ed attaccato meglio la rete. Domani sarà una partita dove ci servirà il miglior cambio palla, Folie sta facendo bene in questo fondamentale dimostrando di poterci dare una mano importante e di essere a posto fisicamente. Dobbiamo trovare maggiore pazienza, ne avremo bisogno. Ci aspetta una gran partita di quelle che restano nella storia. L’entusiasmo intorno a noi ci carica ma certo con l’Olanda dovremo soffrire ».

Miriam Sylla (Italia)- «Abbiamo ricominciato a dare tutto dopo una stagione piena di impegni, siamo umane non potevamo essere sempre al massimo. In queste due partite abbiamo fatto vedere che ci siamo. Domani Dovremo dare il 100% per battere l’Olanda, loro ci hanno dato sempre fastidio, soprattutto quanto contava, ma stavolta ce la vogliamo giocare al meglio e dentro abbiamo tanta voglia di farcela. Noi ci teniamo a questa olimpiade e lotteremo fino alla fine per arrivarci ».

IL TABELLINO-

ITALIA - BELGIO 3-0 (25-17, 25-16, 25-16)

ITALIA: Malinov 3, Chirichella 9, Sylla 7, Egonu 18, Folie 8, Bosetti 8. Libero: De Gennaro. Sorokaite, Pietrini. N.e: Danesi, Sorokaite, Pietrini, Orro, Nwakalor, Fahr, Parrocchiale (L). All. Mazzanti

BELGIO: Herbots 8, Sobolska 4, Grobelna 10, Van Gestel 4, Janssens, Van De Vyver 2. Libero: Guilliams. Stragier, Strumilo, Van Avermaet 2. N.e: Lemmens, Ven De Vyver, Goliat, Valkenborg (L). All. Vande Broeek

ARBITRI: Concia (Arg) e Turci (Bra).

Spettatori: 3650. Durata Set: 22’, 26’, 23’.

Italia: 5 a, 9 bs, 11 m, 19 et.

Belgio: 2 a, 14 bs, 2 m, 22 et.

I RISULTATI, CALENDARIO E PALINSESTO DELLA POOL F-

2 agosto: Belgio-Olanda 0-3 (20-25, 15-25, 22-25), Italia-Kenya 3-0 (25-17, 25-10, 25-14).

3 agosto: Olanda-Kenya 3-0 (25-17, 25-10, 25-10), Italia-Belgio 3-0 (25-17, 25-16, 25-16).

4 agosto: Kenya-Belgio ore 18 (diretta RaiSport+HD), Italia-Olanda ore 21.15 (diretta RaiDue)

I PRECEDENTI CON L’OLANDA –

115 sono i precedenti tra Italia e Olanda con 58 vittorie e 57 sconfitte per le azzurre. L’ultimo precedente è datato 4 giugno 2019, nella Vnl a Hong Kong le ragazze di Mazzanti s’imposero 3-1.