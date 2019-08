L'Under 19 prepara i Mondiali in Russia e Tunisia

ROMA-Continua il periodo di preparazione per i ragazzi del tecnico federale Vincenzo Fanizza in vista dei Campionati Mondiali under 19 maschili di che si svogleranno a Tunisi dal 20 al 30 agosto. Dall'8 al 18 agosto Michieletto e compagni parteciperanno al torneo Yuri Chesnokov ad Anapa (Russia), per poi prendere parte al Torneo internazionale pre mondiale in programma dal 13 al 18 agosto a Tunisi (Tunisia).

I 12 CONVOCATI-

Catania, Cianciotta, Disabato (Materdomini Castellana Grotte), Crosato, Pol, Porro (Volley Treviso), Ferrato (Pallavolo Padova), Gianotti (Vero Volley onza), Magalini (Blue Volley Verona), Michieletto (Trentino Volley), Rinaldi (Modena Volley), Stefani (Sestese Volley).