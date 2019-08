Qualificazione Olimpica: gli azzurri sono super, conquistata Tokyo

BARI-Una settimana dopo l’Italia del volley festeggia un’altra magnifica impresa, firmata questa volta dagli azzurri di Gianlorenzo Blengini: qualificati per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Per uno strano scherzo del destino a quasi dodici mesi di distanza dal ko subito nel Mondiale 2018, Giannelli e compagni si sono presi la rivincita sulla Serbia, dominandola 3-0 (25-16, 25-19, 25-19), e soprattutto strappando il pass per la rassegna a cinque cerchi.

Uno spettacolo straordinario per i nostri colori. Italia totale padrone del campo, e sugli spalti: i 5500 del PalaFlorio non hanno mai abbandonato gli azzurri, accompagnandoli sino all’ultimo punto per poi esplodere di gioia.

Quella ottenuta oggi è la 12esima partecipazione olimpica per la nazionale italiana maschile, una striscia ininterrotta, ricca di gioie e medaglie, iniziata nel lontano nel 1976: Olimpiade di Montréal.

A tutto questo si somma il grande orgoglio della Fipav e di tutto il mondo della pallavolo tricolore: nel panorama italiano il volley è la prima disciplina, tra gli sport di squadra, ad aver ottenuto il pass per Tokyo 2020, sia con la nazionale maschile, che con quella femminile.

L’Italia si è guadagnata l’Olimpiade, infliggendo una dura lezione ai serbi, aggrediti sin dalle prime azioni. Perfetto il set iniziale di Giannelli e compagni, in totale controllo del gioco. Nel secondo gli avversari hanno provato ad opporre più resistenza, ma un super Zaytsev ha piazzato l’allungo decisivo. La terza frazione è stata in equilibrio, sino alle fasi centrali, quando gli azzurri si sono involati verso la vittoria e soprattutto verso la qualificazione olimpica.



LA CRONACA DEL MATCH-

Nella formazione iniziale le novità sono state Antonov e Anzani, confermati: Giannelli in palleggio, opposto Zaytsev, al centro Piano, in banda Juantorena e libero Colaci.

Impeccabile l’avvio degli azzurri, Zaytsev si è fatto subito sentire sia in attacco, sia a muro e gli schiacciatori serbi sono andati fuori giri (6-2). Giannelli non ha dato alcun punto di riferimento, variando spesso il gioco, e questo non ha permesso agli avversari di trovare alcuna contromisura (13-7). Le fasi successive hanno confermato la superiorità dell’Italia, totale padrone del campo sino al definitivo (25-16).

Più equilibrata la seconda frazione, Grbic dopo pochi scambi ha inserito Luburic per Atanasijevic e la Serbia ha retto l’urto degli azzurri (9-8). Il cambio di marcia l’hanno impresso Antonov e Juantorena, innescati alla perfezione da Giannelli (12-9). Combattute e spettacolari le azioni successive, i ragazzi di Blengini hanno respinto con determinazione ogni tentativo di rimonta dei serbi, prima del rush finale, firmato da Zaytsev con due aces e un attacco (25-19).

Il terzo set ha visto la Serbia provare l’allungo (6-8), ma dopo il tempo tecnico l’Italia è tornata ad imporre il proprio ritmo (14-11). La squadra di Grbic ce l’ha messa tutta per tenere viva la partita e ha retto sino al (17-18), poi i ragazzi di Blengini hanno deciso di chiudere e le fasi finali si sono trasformate in una splendida festa, sia in campo, sia sugli spalti (25-19).

I PROTAGONISTI-

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Italia)- « Andiamo alle Olimpiadi! Ce lo diciamo da tanto tempo, era il nostro obiettivo attorno al quale girava la nostra estate. Siamo pieni di soddisfazione, siamo orgogliosi di noi stessi. Stasera ci godiamo la nostra vittoria e da domani mattina inizieremo a pensare a come proseguire. Siamo stati molto bravi a resistere nel terzo set perché le onde delle emozioni in queste partite sono dietro l’angolo. Abbiamo retto mentalmente, credo abbiamo fatto una partita non solo di grande volontà e aggressività, ma anche di testa ».

Massimo Colaci (Italia)- « Il palazzetto era bellissimo e carichissimo, eccezionale tutto, vincere davanti a mia moglie i miei figli la mia famiglia, il gusto che ti dà la qualificazione all’Olimpiade è qualcosa d’incredibile. Per un’europea è veramente tosta qualificarsi perché ci sono tante squadre fortissime, poi a gennaio sarebbe stato ancor più complicato, questa era la nostra occasione e ci siamo meritati il biglietto per Tokyo 2020. Questo ciclo non è finito, possiamo fare di più, a questa nazionale manca una medaglia gialla da troppo tempo, indipendentemente dalla competizione, questo è il nostro grande obiettivo, non vogliamo mollare prima di raggiungerlo, ce la metteremo tutta».

Osmany Juantorena (Italia)- « Non credevamo di poter vincere 3 a 0, la Serbia è una grande squadra, era più riposata, mentre noi eravamo reduci da una lunga battaglia con l’Australia, quindi le energie erano poche, ma ci abbiamo messo il cuore e ci siamo presi il pass olimpico. Abbiamo vinto questo torneo, l’obiettivo era questo e sono contentissimo, complimenti a tutti noi, a tutti i tifosi italiani, a Bari, a chi ci ha seguito da casa, ci vediamo a Tokyo! ».

IL TABELLINO-

ITALIA-SERBIA 3-0 (25-16 25-19 25-19)

ITALIA: Giannelli 5, Antonov 8, Anzani 6, Zaytsev 16, Juantorena 13, Piano 4, Colaci (L). Balaso (L). Sbertoli, Lanza. Non entrati: Russo, Pesaresi, Lavia, Nelli. All. Blengini.

SERBIA: Kovacevic 7 , Krsmanovic 3, Ivovic 8, Jovovic 1, Atanasijevic 4, Lisinac 8, Pekovic (L). Podrascanin, Cirovic, Petric 3, Luburic 5, Batak. Non entrati: Okolic, Majstorovic. All. Grbic.

ARBITRI: Mokry (Svk) e Shaaban (Egy).

Spettatori: 5471. Durata Set: 28’, 30’, 33’.

Italia: 3 a, 13 bs, 9 m, 15 et.

Serbia: 5 a, 13 bs, 2 m, 23 et.

RISULTATI E CLASSIFICA - POOL C (Bari)

9/8 Australia-Serbia 1-3 (28-26, 19-25, 19-25, 30-32); Italia-Camerun? 3-0 (25-18, 25-18, 25-16).

10/8 Serbia-Camerun 3-0 (25-22, 25-19, 25-13); Italia-Australia 3-2 (21-25, 25-19, 24-26, 25-17, 15-13).

11/8 Camerun-Australia 0-3 (17-25, 16-25, 18-25); Italia-Serbia 3-0 (25-16, 25-19, 25-19)

CLASSIFICA: Italia 3V 8p, Serbia 2V 6p, Australia 1V 4p, Camerun 0V 0p.

I RISULTATI DELLE ALTRE POOL DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA-

Pool A (Varna): Brasile, Egitto, Bulgaria, Porto Rico

9/8: Brasile-Porto Rico 3-0, Egitto-Bulgaria 1-3.

10/8: Brasile-Egitto 3-0, Bulgaria-Porto Rico 3-0

11/8: Egitto-Porto Rico 3-0, Bulgaria-Brasile? 2-3.

BRASILE qualificati alle Olimpiadi

Pool B (Rotterdam): USA, Belgio, Olanda, Corea del Sud

9/8: Olanda-Corea del Sud 3-2, USA-Belgio 3-1.

10/8: Belgio-Olanda 0-3, USA-Corea del Sud 3-0.

11/8: Olanda-USA 1-3, Corea del Sud-Belgio? 0-3.

STATI UNITI qualificati alle Olimpiadi

Pool D (Gdansk): Polonia, Francia, Slovenia, Tunisia

9/8: Polonia-Tunisia 3-0, Francia-Slovenia 3-0.

10/8: Polonia-Francia 3-0, Tunisia-Slovenia 3-0.

11/8: Francia-Tunisia 3-1, Polonia-Slovenia 3-1.

POLONIA qualificata alle Olimpiadi

Pool E (San Pietroburgo): Russia, Iran, Cuba, Messico

9/8: Iran-Cuba 3-2, Russia-Messico 3-0.

10/8: Iran-Messico 3-0, Russia-Cuba 3-0.

11/8: Cuba-Messico 3-0, Russia-Iran 3-0.

RUSSIA qualificata alle Olimpiadi

Pool F (Ningbo): Canada, Argentina, Finlandia, Cina

9/8: Cina-Finlandia 3-1, Canada-Argentina 1-3.

10/8: Finlandia-Argentina 1-3, Cina-Canada 2-3.

11/8: Canada-Finlandia 3-0, Cina-Argentina 2-3.

ARGENTINA qualificata alle Olimpiadi