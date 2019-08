Nasce Road To Tokyo: le azzurre raccontano il sogno Olimpico

ROMA- Cristina, Paola, Miriam, Moki e tutte le altre azzurre, insieme, in un percorso emozionante ed esclusivo.

ROAD TO TOKYO - La nazionale femminile e il suo cammino verso il sogno olimpico è il podcast in 12 episodi per condividere con tutti gli appassionati le loro emozioni, le paure e i sogni più intimi. Le protagoniste della nazionale azzurra hanno aperto i cassetti dei ricordi, raccontandosi senza filtri e senza fretta, uno sguardo unico e privato di uno degli spogliatoi più famosi del Mondo. Questa è "Road to Tokyo",la docu-serie audio, di Jacopo Pozzi che racconta l'avventura delle azzurre alla conquista delle prossime Olimpiadi giapponesi, realizzata da Storielibere (storielibere.fm) per Audible Original