Mondiali Under 19: l'Italia è in semifinale

TUNISI (TUNISIA)- Nei Campionati Mondiali under 19 di Tunisi, gli azzurrini hanno staccato il pass per le semifinali grazie al successo per 3-0 (25-17, 25-12, 25-14) contro il Giappone.

Un percorso netto, quello che ha portato i ragazzi di Vincenzo Fanizza tra le migliori quattro della rassegna iridata, iniziato con una vittoria al tie-break contro la Bulgaria e proseguito con una striscia positiva di cinque vittorie consecutive per 3-0. Domani (ore 20) contro la vincente della sfida tra Bielorussia ed Egitto, l’Italia si giocherà un posto in finale.

Nella gara di oggi, la selezione azzurra è entrata in campo con lo stesso spirito che ha caratterizzato tutto il percorso fatto fin qui, dettando i ritmi della gara dall’inizio alla fine e riuscendo ad essere superiore in tutti i fondamentali: impietosi, infatti, i confronti a muro (12-1) e in servizio (9-0). Numeri che hanno contributo al raggiungimento della semifinale per gli azzurrini.

A livello individuale, anche oggi protagonisti i due Tommaso: Rinaldi top scorer con 20 punti messi a segno, seguito dall’opposto Stefani con 15 e da Alessandro Michieletto (15 punti anche per lui).

LA CRONACA DEL MATCH –

Come formazione iniziale, il Ct Fanizza ha dato fiducia al collaudato sestetto composto da Porro in regia, Stefani opposto, Rinaldi e Michieletto schiacciatori, Cianciotta e Gianotti al centro e Catania come libero.

Prima frazione caratterizzata da un’ottima partenza azzurra, con i ragazzi di Fanizza che si sono trovati al primo tempo tecnico già con un consistente margine (16-9). La capacità di gestione degli azzurrini ha portato il set dalla parte dell’Italia (25-17).

Ancor più consistente il divario nel secondo set. Anche qui, dopo aver guadagnato un margine rassicurante (16-8), gli azzurrini sono stati poi in grado di allungare sul (21-10), prima di chiudere avanti (25-12).

Terzo parziale senza alcuna sorpresa. L’Italia non si è disunita neanche per un momento, mantenendo alto il livello di concentrazione e continuando a spingere sull’acceleratore fino all’ultima palla, guadagnandosi la semifinale grazie al (25-14) conclusivo.

IL TABELLINO-

ITALIA-GIAPPONE 3-0 (25-17, 25-12, 25-14)

ITALIA: Gianotti 4, Porro 2, Michieletto 15, Cianciotta 8, Stefani 15, Rinaldi 20, libero: Catania. Ne: Magalini, Pol, Crosato, Disabato, Ferrato.

GIAPPONE: Itoyama, Shigeto 7, Ito 3, Yanakita 3, Yamada 14, Ywamoto 2, libero: Takaki, Sunagawa 2, Wakabayashi, Morii 1, Sawada. Ne: Yamazaki.

Durata: 22’, 21’, 22’

Italia: 9 a, 9 bs, 12 mv, 11 et

Giappone: o a, 4 bs, 1 mv, 11 et