Europei Femminili: le azzurre si esaltano, battono la Russia e conquistano la semifinale

LODZ (POLONIA)- L’Italia c’è, eccome se c’è ! Batte, al termine di una grande battaglia la Russia per 3-1 (25-27; 25-22; 26-24; 25-21) e conquistiano meritatamente la semifinale che ci metterà di fronte la Serbia ad Ankara, in quella che sarà più di una rivincita della finale mondiale di un anno fa. Le azzurre hanno sofferto contro un’avversaria forte e determinata, hanno lasciato il primo set dopo una bella rimonta, poi, sfruttando al meglio muri e servizi, hanno sgretolato la resistenza della squadra di Pankov. E’ stata la vittoria del gruppo, della coesione, dello spirito che unisce queste splendide ragazze che ancora una volta sono pronte a mettersi al collo una medaglia. Il bello deve ancora venire. Ma stasera, almeno per stasera, godiamocela tutta.

LA CRONACA DEL MATCH-

Mazzanti sceglie all’inizio Egonu opposta, Malinov in regia, Sylla e Sorokaite di banda, Folie e Chirichella al centro, De Gennaro libero. Rinviato il rientro di Bosetti comunque abile e arruolata dopo i problemi fisici delle ultime settimane e pronta ad ogni evenienza.

La partenza del match è firmata dalla Russia che parte 2-0 ma Sylla accorcia subito e torniamo in parità con una botta di Egonu (2-2). Ancora avanti la squadra di Pankov (2-6) dopo un pallonetto out di Egonu, un muro su Sylla e un pallone mal gestito dalle nostre. In questa fase soffriamo in ricezione. La Russia è più decisa, proviamo ad affidarci ad Egonu ma gli errori dalla nostra parte si sommano alla potenza in attacco delle nostre avversarie. Lo svantaggio fluttua intorno ai quattro/cinque punti (7-12). Piano piano risaliamo, registrando tutti i fondamentali. Sylla ci riporta a -2 (11-13). Ace di Malinov, errore da parte delle russe e le riprendiamo (17-17). Egonu firma il sorpasso (con challenge) (19-18). Entra Bosetti per rinforzare la ricezione. Ancora parità (21-21). Il finale è di quelli che fanno palpitare punto a punto. Lo sprint decisivo è delle ragazze in maglia rossa (25-27).

La rabbia per l’esito del primo parziale viene sfruttata dalle nostre che partono avanti (2-0). Le nostre ragazze però sono troppo fallose in questa fase, soprattutto Egonu non riesce al trovare la misura dei colpi (6-9) per le russe. Occorre una scossa che arriva grazie a Folie e Sylla (un primo tempo e due muri ) (9-9). Mettiamo la testa avanti con una bomba di Egonu e un ace di Sylla (15-13). Poi Folie con un gran muro ci porta avanti di quattro (18-14). Voronkova e socie però non mollano e si rifanno sotto (18-18) costringendo Mazzanti a chiamare time out. Entra Orro al servizio. Ci passano di nuovo (21-22) con Goncharova che imperversa in attacco. Il finale però si colora di azzurro con Folie al servizio che mette sistematicamente in difficoltà la ricezione avversaria. Un ace (complice la rete) ci regala il secondo set (25-22).

Il terzo parziale fa registrare una crescita del livello di gioco da ambo le parti. Italia e Russia se le danno di santa ragione. La prima fase è senza break. Servirebbe la migliore Egonu che fino a questo momento non si è ancora vista. Poi improvvisamente le nostre avversarie hanno un flash che manda in crisi la nostra ricezione (6-11). Ci riavviciniamo e le riprendiamo sul 15-15 grazie ad un muro vincente di Sorokaite. (17-16) è il nostro primo vantaggio nel set, ma è dura ! il finale è ancora punto a punto. Ci ripassano avanti (23-22) . Si va ai vantaggi, l’attesa di Egonu è finita ! E’ suo il muro che chiude il parziale per noi (26-24).

Il quarto è il set che può portarci in semifinale. Partiamo all’inseguimento (2-5) poi (5-9). In questa fase abbiamo smarrito le nostre sicurezze ed il vantaggio russo è meritato. La squadra di Pankov vola a + 5 (7-12). Entra Fahr per Folie per cambiare l’inerzia del set. La mossa sortisce effetto risaliamo la china (10-12). Ma gli errori ci fanno ricacciano indietro (14-18). Due muri (Fahr e Sorokaite) ci riportano sotto (17-18). Un altro block di Egonu riporta il punteggio in parità (19-19). Ace di Malinov e siamo avanti (20-19). Si decide il set ed il match. Ace di Sorokaite (22-20), muro di Chirichella (24-21), Goncharova spara fuori (25-21) siamo in Turchia ! Firmata un’impresa, una grande impresa.