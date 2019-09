Mondiali U 18 Femminili: l'Italia batte gli Usa

IL CAIRO (EGITTO)-Buona la prima per le azzurrine all’esordio nei Campionati Mondiali under 18, in corso di svolgimento in Egitto, dove hanno superato al tie-break gli Stati Uniti 3-2 (20-25, 21-25, 25-22, 25-23, 15-13).

Dopo una falsa partenza che aveva permesso alla selezione a stelle e strisce di portarsi sul 2-0 complessivo, le ragazze di Marco Mencarelli si sono ricompattate nel terzo parziale, mettendo in mostra una pallavolo pulita ed efficace, grazie alla quale hanno imbastito una splendida rimonta, conquistando i primi due punti della rassegna iridata.

Un successo supportato anche dai numeri: con le azzurrine in grado di essere superiore sia a muro (14-7) che in servizio e di essere complessivamente più precise, riuscendo a contenere il numero di errori (26-42 il confronto degli errori totali).

A livello individuale, invece, da sottolineare la prestazione di Giorgia Frosini, top scorer del match con 22 punti messi a segno.



LA CRONACA DEL MATCH–

A livello di scelte iniziali, il Ct Marco Mencarelli si è affidato al sestetto composto da Monza in palleggio, Frosini opposto, Gradini e Omoruyi schiacciatrici, Graziani e Nwakalor centrali e Armini libero.

Primo parziale contrassegnato da un’ottima partenza da parte della selezione statunitense, che ha approcciato meglio alla gara scendendo in campo con più determinazione, fattori che gli le hanno permesso di portarsi subito in vantaggio (20-25).

Secondo set sulla stessa falsa riga di quello precedente, con le ragazze di coach Stone che hanno proseguito con lo stesso spirito ed entusiasmo, trovando il raddoppio e impedendo alla selezione azzurra di esprimersi al meglio (21-25).

Dal terzo set è cambiata la musica, l’equilibrio è rimasto il vero protagonista del match ma le azzurrine hanno tirato fuori la grinta necessaria per rimettere in carreggiata il match e per non soccombere, accorciando le distanze (25-22).

A questo punto, le ragazze di Marco Mencarelli hanno cominciato a prendere coraggio, dettando il ritmo del gioco e contenendo la voglia delle avversarie di chiudere i giochi, riuscendo a portare la gara al tie-break (25-23).

Nell’ultimo set, poi, le due formazioni hanno continuato a giocare punto a punto dandosi battaglia fino al termine del match, ma le azzurrine avevano qualcosa in più e spinte dall’entusiasmo derivato dal successo dei due set precedenti, hanno chiuso avanti conquistando la vittoria finale (15-13).

IL TABELLINO-

ITALIA-STATI UNITI 3-2 (20-25, 21-25, 25-22, 25-23, 15-13)

ITALIA: Frosini 22, Gardini 11, Nwakalor 10, Omoruyi 7, Monza 6, Bolzonetti 5, Guiducci 4, Graziani 4, Marconato, Armini, Malual, Nervini. All. Mencarelli

STATI UNITI: Mruzik 18, Oglivie 11, Robinson 11, Crawford 8, Londot 7, Orr 2, Miner 1, Rodriguez, Taylor, Jacobs, Krause, Booth. All. Stone

Italia: 10 a, 14 mv, 26 et

Stati Uniti: 7 a, 7 mv, 42 et