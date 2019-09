Mondiali Under 18: terzo successo di fila per l'Italia

IL CAIRO (EGITTO)- Terzo successo consecutivo per le azzurrine di Marco Mencarelli nella rassegna mondiale in corso di svolgimento in Egitto, dove hanno superato il Canada 3-0 (25-20, 25-7, 25-19).

Una vittoria grazie alla quale le azzurrine hanno archiviato il discorso qualificazione agli ottavi, scongiurando definitivamente l’ipotesi dell’ultimo posto nel girone. Domani contro il Messico (ore 12.30), fanalino di coda della pool B, sarà necessaria una vittoria per conservare il primato, che permetterebbe all’Italia di iniziare la fase ad eliminazione diretta con un accoppiamento almeno sulla carta più abbordabile, oltre a tenere alto il morale del gruppo in vista delle gare da dentro o fuori.

Nel match di oggi, proprio come in quello di ieri, le azzurrine hanno letteralmente dominato la gara, dettando i ritmi del gioco e non permettendo al Canada di esprimersi al meglio, grazie ad una pallavolo precisa e senza sbavature (15-37 il confronto degli errori totali). Molto ampio il divario tra le due formazioni in campo su tutti i livelli e soprattutto in un secondo set in cui non c’è stata storia.



LA CRONACA DEL MATCH–

Un solo cambio rispetto alla formazione scesa in campo nelle due precedenti sfide, con Bolzonetti in banda al posto di Gardini. Per il resto tutto confermato con Monza in palleggio, Frosini opposto, schiacciatrice Omoruyi, Graziani e Nwakalor in mezzo e Armini libero.

Primo set nel quale il Canada ha provato a rimanere a contatto, ma le azzurrine ne avevano di più e dopo una prima fase di equilibrio hanno preso definitivamente il largo, chiudendo sul (25-20).

Secondo set senza alcuna storia: dopo aver vinto il primo, infatti, la selezione tricolore è rientrata in campo fiduciosa, non lasciando alcuno spazio alle avversarie letteralmente in balia di Frosini e compagne, che hanno chiuso agilmente (25-7). (25-20, 25-7, 25-19).

Nel terzo set, poi, il Canada non ha saputo organizzare un gioco che potesse mettere in difficoltà le azzurrine e non è bastata la voglia di portare la gara al quarto set. Le ragazze di Mencarelli, infatti, hanno chiuso trovando lo spunto decisivo nel finale, conquistando la vittoria finale (25-20).

IL TABELLINO-

ITALIA-CANADA 3-0 (25-20, 25-7, 25-19)

ITALIA: Bolzonetti 12, Omoruyi 10, Nwakalor 5, Frosini 5, Monza 2, Graziani 1, libero: Armini, Malual 2, Nervini 1, Marconato, Guiducci, Gardini. All. Mencarelli

CANADA: Pantovic 7, Bush 6, Duchesneau 4, Saris 3, Plouffe 3, Murmann 3, Smrek 3, Smrek 3, Kern 2, Georgiadis, Pastor, Mckinnon, Pollock. All. Koskie

Italia: 4 a, 4 mv, 15 et,

Canada: 4 a, 4 mv, 37 et

LA CLASSIFICA DELLA POOL B-

Italia 3V 8p, Usa 2V 7 p, Canada 2V 5p, Corea del Sud 1V 3 p, Messico 0V 1p.