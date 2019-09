Europei Maschili: l'Italia ai quarti, Francia a noi !

NANTES (FRANCIA)- La Nazionale Maschile è ai quarti di finale dei Campionati Europei. Oggi gli uomini di Gianlorenzo Blengini hanno avuto la meglio sulla Turchia con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-18, 25-21) e martedì alle ore 20.45 si ritroveranno di fronte i padroni di casa transalpini in quella che sarà la ripetizione del match della fase preliminare.

Quello odierno è stato un match in cui Giannelli e compagni hanno progressivamente aumentato il ritmo; dopo un primo set, infatti, nel quale hanno dovuto faticare un po’ prima di scrollarsi di dosso gli avversari, hanno poi via via imposto il loro ritmo alla gara mettendo in difficoltà sempre maggiore i turchi che da parte loro non sono riusciti ad opporsi alla maggiore tecnica degli azzurri bravi da parte loro a gestire un match che poteva nascondere insidie maggiori.

Nota di merito per Gabriele Nelli che subentrato a Zaytsev nel primo set (anche lui stamattina alle prese con dei problemi di virosi gastroenterica) ha poi disputato l’intera gara facendo davvero molto bene.

LA CRONACA DEL MATCH-

Pronti via con gli azzurri in campo con Giannelli in regia, Zaytsev opposto, Anzani e Piano centrali, Antonov e Juantorena di banda, Balaso libero, al posto di un costipato Colaci.

La Turchia è stata invece schierata con la diagonale Eksi - Lagumdzija, Güngör e Gülmezo?lu i martelli, Savas e Ulu i centrali con Mert libero.

Prima fase di studio con gli azzurri sicuri della propria forza sin dalle prime battute ed i turchi che sfruttano bene le bande. Si viaggia punto a punto fino all’ 10-10 con qualche sbavatura in attacco da parte dei nostri. Primo break azzurro grazie ad un’invasione dei nostri avversari (12-10) ma fatichiamo a staccarli, sono lì. Pareggio turco grazie ad un murone di Gulmenzoglu (13-13). Un mani e fuori di Antonov ci riporta avanti di due (15-13). Ma gli uomini di Ozbey non mollano, muro di Gungor (15-15), un errore di Antonov (15-16). Esce un impreciso Zaytsev per Nelli che non deluderà. Si lotta e si soffre. Torniamo avanti (18-17) con una bomba di Juantorena. Entra Candellaro al servizio ma non è efficace. Tanti errori da una parte e dall’altra soprattutto in battuta. Il set lo decide Nelli con due ace, finalmente, ci volevano proprio ! (25-22).

Si riparte con Zaytsev ancora in panchina ma con in campo un Nelli sempre più convinto e convincente. E’ lui che firma il primo break (3-1). Servizio vincente di Anzani (5-2), sembra meno dura che nel primo set. Murone di Nelli (6-2). Un contrattacco di Piano ci lascia avanti di quattro (9-5). Poi un ace di Giannelli, prendiamo il volo, 12-7, poi 15-8. La Turchia sembra meno concentrata e meno efficace in attacco con tanti errori. Finiamo in scioltezza, senza patemi con Lavia in campo al posto di Juantorena, che accusa un problemino alla schiena. (25-18).

Si torna in campo con Juantorena di nuovo al suo posto rimesso in sesto dal nostro staff medico. Le fasi iniziali sono in equilibrio (4-4). Giannelli ricorre molto al primo tempo, Anzani risponde. Primo break sul (8-4) firmato da una bomba di Nelli e da un ace di Juantorena. Funziona il nostro muro, 12-7 poi 15-9. La Turchia ha un sussulto (15-12) con Karasu al servizio, poi (16-15). Blengini ferma tutto e richiama i suoi a maggiore attenzione. Rimettiamo la barra a dritta (20-15) grazie ad un errore di Lagumdzija, un muro ed un altro errore turco. Gestiamo bene il cambio palla in questa fase. La Turchia ci annulla tre match point, qualche patema ma il vantaggio è ampio, poi ci pensa un errore al servizio a regalarci il quarto di finale (25-21).

IL TABELLINO-

ITALIA-TURCHIA 3-0 (25-22 25-18 25-21)

ITALIA: Piano 6, Giannelli 3, Juantorena 10, Anzani 12, Zaytsev 2, Antonov 6. Balaso (L). Nelli 14, Candellaro, Sbertoli, Lavia. Non entrati: Colaci (L), Russo. All. Blengini.

TURCHIA: Eksi 1, Gungor 10, Savas 1, Lagumdzija 11, Gulmezoglu 7, Ulu 6. Mert (L). Keskin, Avci 1, Unver,Toy. Non entrati: Gynes, Done. All. Ozbey.

ARBITRI: Grieder (Sui) e Guillet (Fra).