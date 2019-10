World Cup: tutto facile per l'Italia con la Tunisia

FUKUOKA (GIAPPONE)- Seconda vittoria nella World Cup per la Nazionale Maschile che questa mattina ha battuto 3-0 (25-19, 25-21, 25-18) la Tunisia nel penultimo match della prima fase. Domani gli azzurri chiuderanno le partite in programma a Fukuoka con la sfida contro i campioni del mondo della Polonia alle ore 5.30 italiane prima del trasferimento a Hiroshima dove da mercoledì 9 in poi affronterà le altre avversarie.

Quella odierna è stata una gara ben giocata dagli azzurri scesi in campo in maniera ordinata e bravi a mantenere costantemente la calma contro un avversario non irresistibile ma che ha comunque giocato generosamente tentando di arginare l’organizzazione di gioco del sestetto tricolore.

Piano e compagni da parte loro, seppur con qualche sbavatura, hanno dimostrato una certa superiorità in tutti i fondamentali, servendo abbastanza bene e facendo la differenza soprattutto a muro.

LA CRONACA DEL MATCH-

Per quando riguarda le formazioni l’Italia è partita con Sbertoli in palleggio, Nelli opposto, Lavia e Cavuto schiacciatori, Piano e Candellaro centrali e Balaso libero.

La Tunisia allenata dall’italiano Giacobbe è stata schierata con Khaled in palleggio, Nagga sulla sua diagonale, Mohamed Ali Ben Othmen Miladi e Ismail Moalla schiacciatori, Selim Mbareki e Mohamed Ayech i centrali e Saddem Hmissi libero.

Nel primo set l’Italia è partita abbastanza bene riuscendo a giocare una buona pallavolo. In generale gli azzurri hanno giocato in maniera ordinata con Sbertoli che, oltre a gestire bene il gioco della sua squadra, si è reso protagonista anche a muro e al servizio. Proprio il muro (5-1 per l’Italia) ha fatto maggiormente la differenza con i tunisini rimasti a contatto per lunghi tratti soprattutto grazie a qualche sbavatura di Piano e compagni che hanno comunque vinto il primo parziale sul 25-19.

Secondo set con Kooy in campo al posto di Lavia e Italia che ha continuato a giocare in maniera ordinata anche se con qualche sbavatura di troppo che ha permesso ai nordafricani, nella fase centrale del parziale, di arrivare a contatto (-1 sul 15-14). Superato però il breve momento di down gli azzurri hanno ripreso in mano la situazione e sono riusciti ad amministrare il loro vantaggio fino alla conclusione del set arrivata sul 25-21 alla terza palla set utile.

Nel terzo set Italia ancora avanti (14-10, 16-13, 19-15) e in grado di tenere sempre a distanza gli avversari fino al 25-18 - al terzo match point - che ha decretato la conclusione della gara e dunque del secondo successo nella manifestazione dopo i due iniziali ko.