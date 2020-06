L'Under 18 torna al lavoro

ROMA-Inizia il lavoro della nazionale Under 18 maschile in vista dei Campionati Europei di categoria in programma a Marsicovetere (PZ) e Lecce dal 4 al 13 settembre. La FIPAV su segnalazione del Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali Giovanili Julio Velasco, comunica la lista degli azzurrini convocati.

In via precauzionale, lo staff e tutti gli atleti convocati, prima del raggiungimento della sede del ritiro, dovranno essere sottoposti al test sierologico per la ricerca di anticorpi del Covid-19 (IgM, IgG), il cui risultato verrà prontamente esaminato dal responsabile sanitario della Federazione Italiana Pallavolo.

La sede e le date della convocazione saranno successivamente comunicate.

Questa la lista degli atleti convocati:

Cosimo Balestra (Green Volley Francavilla); Mattia Boninfante, Edoardo Cunial (Volley Treviso); Federico Ciardo (Pallavolo Azzurra Alessano); Gabriele D’Ambrosio (Volley Parella); Stefano Dell’Osso (Trentino Volley); Ambrose Ionut (Lube Volley); Gabriele Laurenzano (Materdomini Castellana); Mattia Orioli, Lorenzo Ricci Maccarini (Robur Costa Ravenna); Alessandro Pisoni, Gianluca Rossi, Nicolò Volpe (Vero Volley Monza); Luca Porro, Marco Zoratti (Colombo Genova); Francesco Quagliozzi (Roma 7 volley); Matteo Staforini (Power Volley); Ranieri Truocchio (Modena Volley).