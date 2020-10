Europei U.20: Frigoni presenta il match con la Bielorussia

BRNO (REPUBBLICA CECA)- Vigilia di semifinale per l’Italia, impegnata nel Campionato Europeo Maschile Under 20 in corso si svolgimento a Brno. Gli azzurrini domani scenderanno in campo contro la Bielorussia (ore 17.30), mentre oggi il torneo è fermo per il consueto giorno di riposo prima della fase che assegnerà le medaglie.

La formazione tricolore si presenta alle semifinali dopo un percorso netto di cinque vittorie in altrettanti incontri e con l’invidiabile bottino di 15 set vinti e nessuno lasciato alle avversarie. La Nazionale Italiana, che nella fase a gironi ha dimostrato una certa superiorità tecnico-tattica rispetto alle altre squadre, ora dunque scalda i muscoli per le due ultime fondamentali gare di questa rassegna continentale.

Alla vigilia della semifinale di domani, in programma alle ore 17.30 contro la Bielorussia, il tecnico azzurro Angiolino Frigoni, dall’alto della sua trentennale esperienza sui campi di pallavolo di tutto il mondo, presenta così la gara:

« Abbiamo fatto bene fino adesso, ma da oggi comincia un altro torneo. Ho delle buone indicazioni, tutti i ragazzi stanno bene sia fisicamente, sia dal punto di vista mentale. La squadra è pronta, ma allo stesso tempo siamo consapevoli che quello che abbiamo fatto fino ad ora è contato solo ed esclusivamente per arrivare qui. In questa fase finale affronteremo delle squadre importanti, ma è giusto che sia così, sarebbe impensabile giocare una semifinale contro una squadra debole ».

Il tecnico azzurro parla poi degli avversari:

« La Bielorussia è arrivata seconda, ma ha disputato bellissime partite contro le altre squadre. Dopo la gara d’esordio giocata non al massimo, secondo me, ha dimostrato di essere una nazionale importante con delle individualità interessanti, con i due schiacciatori e un opposto che sono davvero buonissimi giocatori. È una squadra tosta, sarà una partita da giocare punto a punto, poi vedremo chi sarà stato più bravo ».





Ultima riflessione è riservata all’approccio necessario ad affrontare nel migliore dei modi la gara:

« Ognuno dei ragazzi vivrà questa vigilia a modo suo. Il gruppo squadra preparerà la gara come ha fatto per le altre partite. Dovremo sapere cosa fare e cercare di capire quello che faranno gli avversari. L’approccio sarà uguale, ma sarà la partita stessa a fornire spunti differenti perché stiamo parlando di una gara da dentro o fuori e non di una dove ci sarà concesso perdere per poi recupere. Una chiave di lettura importante sarà sicuramente anche il punto di vista emotivo. Noi siamo sicuri di quello che stiamo facendo, ma ogni partita è differente e non è paragonabile a nessun’altra, ma noi ci stiamo preparando per affrontarla al meglio ».

Nell’altra semifinale si affronteranno Russia e Belgio (ore 20), le prime due classificate dell’Europeo si guadagneranno il pass per il Campionato Mondiale under 21 del prossimo anno.

I 12 AZZURRINI-

Paolo Porro, Tommaso Rinaldi (Modena Volley); Leonardo Ferrato, Andrea Schiro (Pallavolo Padova); Tommaso Stefani (Porto Robur Costa Ravenna); Federico Crosato (Volley Treviso); Alessandro Gianotti (Pool Libertas Cantù); Rok Jeroncic (Calcit Volley); Alessandro Michieletto (Trentino Volley); Giulio Magalini (Blu Volley Verona); Nicola Cianciotta (Materdomini Castellana); Damiano Catania (Cuneo Volley).

lL CALENDARIO-

3 ottobre (Brno)

Semifinali 5°- 8° posto

ore 12.30 Francia-Germania

ore 15 Olanda-Polonia

Semifinali 1° - 4° posto

ore 17.30 Italia-Bielorussia

ore 20 Russia-Belgio

4 ottobre (Brno)

Finale 7°- 8° posto

ore 10.30

Finale 5°- 6° posto

Ore 13

Finale 3°- 4° posto

ore 15.30

Finale 1°- 2° posto

ore 18