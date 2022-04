Qualificazioni Europee: l'Under 19 travolge la Germania

SIDERNO (REGGIO CALABRIA)- Inizia con una bella vittoria il percorso della nazionale under 19 femminile di Marco Mencarelli nel Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei. Al Palasport di Siderno (RC), le azzurrine hanno infatti superato 3-0 (25-15, 25-17, 25-19) la Germania nella gara d’esordio nella manifestazione. Grande prova di forza messa in campo da Giuliani e compagne, sempre sopra alle rivali per tutta la durata del match.